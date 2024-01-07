高雄大造勢前夕 侯友宜︰我最會抓「歪哥」 要查新潮流貪污

侯友宜到苓雅寮鼓山亭參拜後，廟方送上包子和粽子，祝他高票當選。（記者許麗娟攝）

2024/01/07 16:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨總統候選人侯友宜今天（7日）在高雄舉辦「南台灣的怒吼」團結勝利大會，造勢大會前夕，先到苓雅市場內的苓雅寮鼓山亭參拜，廟方送上包子、粽子和青蒜祝他順利當選，侯友宜致詞時說，自己最會抓「歪哥（貪污）」，並指如果當選上任要把新潮流貪污查出來，把錢還給國庫。

侯友宜到苓雅寮鼓山亭參拜，黨內立委候選人陳美雅、李眉蓁到場判拉抬自身選情，侯友宜在參拜後表示，他向保生大帝祈福，也指選舉最重要的問題是要看哪個可以顧台灣安全、哪個可以處理好兩岸關係，還有哪個會出賣台灣。

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侯友宜說，經濟學人雜誌曾報導指台海是全世界最危險的地方，從中國飛來台灣的是戰機，而不是客機，戰機來的次數是多年前的30倍，全世界4大火藥庫已有2處發生戰爭，台灣與中國兩岸也相當危險。並指經濟學人雜誌最新報導中，學者分析，侯友宜不會賣台，侯說，他是台灣的囝仔，在台灣出生長大，有人一直抹紅國民黨會賣台，他會一直用生命顧台灣安全。

侯友宜說，自己最會抓歪哥，一輩子抓很多壞人，如果當選一定抓貪污，給大家一個公平正義。同時也會顧經濟，並將新潮流貪污查出來、還錢給國庫。

國民黨總統候選人侯友宜及當內立委候選人陳美雅、李眉蓁等至鼓山亭參拜。（記者許麗娟攝）

侯友宜稱自己最會抓「歪哥」。（記者許麗娟攝）

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