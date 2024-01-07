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選舉最後關頭 于美人自曝「心情平靜」、輸贏不重要

于美人7日一早到青年路與國興街口向民眾拜票。（記者陳冠甫攝）

于美人7日一早到青年路與國興街口向民眾拜票。（記者陳冠甫攝）

2024/01/07 13:19

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委候選人于美人昨晚龍山寺前辦造勢演唱會，今日一早到青年路與國興街口向民眾拜票。對於選舉邁入倒數的心情，于美人坦言，其實昨天心情就很平靜，她個人輸贏不重要；這次選舉她想體現另一種選舉風格，尤其「民主是我們每一個人的珍貴財寶，民主也必須使用正確的方法討論」。

于美人說，「民主是我們每一個人的珍貴財寶，民主也必須使用正確的方法討論」這次選舉她想體現另一種選舉風格。她強調，選舉中她沒有任何一張攻擊的黑函，至於「對攻擊我們的黑函」，也以具備高度與理性方式去回應。

針對選舉看板攻防，于美人認為每一面選舉看板，除了有要表達的意思以外，同時「對社會、對民主都是一種示範，並讓你學習」。她指出，用看板攻擊來攻擊去，花這麼大的錢，在街頭互罵，要帶給年輕學子何種示範？要彼此攻擊還是仇恨？她說，這些對民主都是傷害，每次講到這個問題，她內心都蠻難過，所以「我們堅持不走這樣的路」。

對於選舉邁入倒數的心情，于美人坦言，其實她昨天心情就已經很平靜。她說，「我個人的輸贏都不重要，因為我希望是中正萬華要贏、選民要贏」。除了心情平靜以外，她說這場選舉更多的是感動，她以無黨籍獨立參選；雖然一開始就遇到政治上的攻擊，也很多人和她說「妳要回擊」但她就是不想就攻擊的內容再去回應，「我只能講我自己想講的東西」。

于美人說，後來她感覺選民「不是不想推不倒藍綠」是他們沒有別的選擇。于美人提到她朋友說，「再不投于美人，就沒得投了，因為她是保育類動物、瀕臨絕種動物。」

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