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兒子驚喜現身萬華演唱會 于美人發願：餘生只為人民服務

藝人高喊于美人「凍蒜」（記者陳奕劭攝）

藝人高喊于美人「凍蒜」（記者陳奕劭攝）

2024/01/06 23:57

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數一周，決戰「超級星期六」，台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人于美人今天（6日）晚間舉辦「于美人真勇選前之夜」造勢演唱會，演唱會驚喜橋段安排她兒子Max現身，讓于美人大受感動，但Max一句「我媽快滿60歲了」，險讓演唱會溫馨氣氛破功。于美人致詞左批藍右批綠，發願以後只為人民、神明服務，並念一首詩表達對中正、萬華的熱愛。

決戰「超級星期六」，于美人今晚舉辦「于美人真勇選前之夜」造勢演唱會，龍山寺出現人山人海盛況，晚會最高潮由「台灣濱崎步」王彩樺表演，迎接甫在廣州街夜市拜票的于美人進場，于美人走在中間受路旁兩側粉絲熱烈歡迎，支持者搶著與她握手，于美人走了5分鐘後抵達舞台。于美人拿出一張報紙，上面寫「于美人不談對手」，她說，其實不是不談，無奈時間有限。她也拿出2000元鈔票，這是進場時有粉絲偷塞的，她感謝支持者的熱情。

她批評，鍾小平、吳沛憶做看板互罵，這就是「龜笑鱉無尾」，為大家做壞榜樣。于美人宣示要作人民的立委，以後有三個會期待在內政委員會，一個任期在衛環委員會。于美人發願，餘生不是服務人民就是服務神明，而人民在心中就如同神明。她未來不競選其他公職，以後只為人民、神明服務。于美人調侃，不像有人愛選舉，接連選議員、立委、市長、市黨部主委，疑似暗酸對手鍾小平。

演唱會最後安排于美人的兒子Max現身，讓于美人大感驚喜，但Max突然脫口一句「我媽快滿60歲了」，頓時讓她驚喜變成驚嚇。其實Max只是擔心媽媽身體出狀況，選舉短短幾個月內發生3次血壓飆高，掛急診、吊點滴，但她經治療過後，馬上外出向人民拜票。Max清楚，他媽媽永遠把中正、萬華人民放在健康前面，懇求大家相信于美人，希望大家給他媽媽一個機會。

于美人唸報紙。（記者陳奕劭攝）

于美人唸報紙。（記者陳奕劭攝）

于美人致詞。（記者陳奕劭攝）

于美人致詞。（記者陳奕劭攝）

于美人擁抱兒子。（記者陳奕劭攝）

于美人擁抱兒子。（記者陳奕劭攝）

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