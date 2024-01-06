于美人重現「超級紅人榜」演唱會 龍山寺人山人海

龍山寺演唱會人山人海。（記者陳奕劭攝）

2024/01/06 20:25

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數一周，決戰「超級星期六」，台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人于美人今天（6日）晚間舉辦「于美人真勇選前之夜」造勢演唱會，在龍山寺重現「超級紅人榜」明星陣容，「台灣濱崎步」王彩樺、葉璦菱、官靈芝也來助陣。龍山寺重現人山人海、萬人空巷盛況，粉絲下午五點前卡位，只為目睹巨星風采。

決戰「超級星期六」，于美人今晚辦「于美人真勇選前之夜」造勢演唱會，在龍山寺重現「超級紅人榜」明星陣容，該節目走紅的歌手陳孟賢、鄧品硯、許志豪都有來。「台灣濱崎步」王彩樺、葉璦菱、張文綺、翁鈺鈞、官靈芝等大咖歌手都來助陣，演唱會舞台更是五星級，歌手們在于美人影片前唱卡拉OK，聲光效果十足。

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演唱會預定6點30分開始，但晚間不到6點，粉絲塞爆演唱會，最後一排早早坐滿人，不只龍山寺人山人海、萬人空巷，艋舺公園外圍更是擠滿目睹群眾。活動一開始，張文綺、鄧品硯、官靈芝等多位歌手接力登台，台下歡呼聲不絕於耳。其中，「小小歌王」鄧品硯獻唱〈酒矸倘賣無〉、〈感謝你的愛〉大受粉絲歡迎，美妙的歌聲讓觀眾聽得如癡如醉。

龍山寺演唱會湧入大量民眾。（記者陳奕劭攝）

外圍擠滿人潮。（記者陳奕劭攝）

「小小歌王」鄧品硯獻唱〈酒矸倘賣無〉。（取自于美人演唱會影片）

在于美人大銀幕影片前，歌手獻唱。（取自于美人演唱會影片）

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