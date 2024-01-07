遭嗆「女兒白死」 王婉諭：仇恨語言無法讓國家進步

時代力量6日在立法院群賢樓外舉辦「繼續向前行，衝向新時代」選前造勢遊行活動，黨主席王婉諭（中）率黨公職及不分區立委候選人造勢。（資料照）

2024/01/07 11:31

〔記者李文馨／台北報導〕立委王婉諭日前上節目時，遭call in民眾以人身攻擊，抨擊她未為新北校園案發聲，導致「小燈泡白死了」的說法。王婉諭昨（6）日晚上以長文回應表示「仇恨的語言無法讓國家進步」，她仍會繼續把內心的憤怒、不解、疑惑，轉換成社會改變的動力，敦促政府建構一個更全面、深入、綿密的支持網絡，承接住每個可能墜落的人。

王婉諭說，聽到這個提問的當下，她內心震了一下，情緒非常複雜。也要謝謝主持人，當下立刻就切掉他的電話，並且直接地表示，這是一個很不好的示範。

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王婉諭認為，當一個社會悲劇發生後，或許因為情緒的累積，讓仇恨式的批評成為大家最直觀的出口與反應。但她一直堅信，民主的真諦，就是可以用最理性的方式，去處理最困難的問題；在最艱難的時刻，用最好的方式來對話。

王婉諭強調，時代力量不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨，過去4年間更在交通、司法都多項議題上展現問政量能，這一點不容抹滅。

王婉諭坦言，她知道社會安全網，是這個社會對她的期待，更是她的使命。這也是為什麼，她上任之後，推動精神衛生法和犯保法這兩個超過20年沒修的法案，並且完成了非常困難的全文修正。不僅如此，她也推動全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心。

王婉諭表示，「如果我有選擇的話，我絕對不會用小燈泡的生命，去換取任何權位、聲量、地位。」相較於一家團圓的無價，這些政治上的身份，真的太廉價了。但她既然選擇走入這個染缸，就是希望她的存在，能避免下一個悲劇的發生。

王婉諭最後表示，那些傷痛永遠、永遠不會離開，但她也不會駐足不前，「我會帶著對小燈泡的愛，守護所有孩子的未來，照亮台灣。」

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