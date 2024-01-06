時力「拒關燈」拚續留立院！ 王婉諭砲轟民眾黨也淪財團附庸

時代力量今（6）日晚間舉辦「繼續向前行、衝向新時代」造勢遊行活動，黨主席王婉諭率黨公職與8位不分區立委候選人喊出「第三勢力、票投時力！」（記者楊丞彧攝）

2024/01/06 23:48

〔記者楊丞彧／台北報導〕「第三勢力、票投時力」！時代力量衝刺政黨票5%門檻，今（6）日晚間把握選前黃金週，重回318學運和2016年選前之夜舊地舉辦造勢遊行活動。時代力量黨主席王婉諭指出，過去台灣政治被財團綁架，讓人民看不下去；然而，現在打著「第三勢力」招牌的民眾黨，竟也淪為財團的附庸，讓人不勝唏噓。她強調，時代力量與人民站在一起的初衷從未改變，盼選民13日將手中一票投給時代力量，讓真正的第三勢力留在立法院，繼續為公平正義發聲。

時代力量今晚舉辦「繼續向前行、衝向新時代」造勢遊行活動，8位不分區立委候選人與3位現任立委全數到齊，與數百名支持者一起高呼口號，營造勝選氣勢。遊行一路從台北市立法院群賢樓出發，行經台北車站商圈，最後於西門町西本願寺前結束。時力也強調四大訴求，包括守護孩子成長、交通安全與居住正義以及剷除黑金政治，盼與其他政黨做區隔，力拚8席不分區與2席區域立委候選人都有好結果。

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時代力量新竹市議員林彥甫表示，很多人都說時力變了，但他認為，時力這8年以來，不變的是跟人民站在一起，始終不當財團的代言人，堅持與無權無勢的人站在同一邊，甚至不惜「擋人財路」。此外，時力始終堅持本土進步價值。因為在外交主權立場與民進黨相近，時常被批「小綠」；卻又常因為強力監督民進黨，被貼上「中共同路人」標籤。然而，上面的標籤都是光榮的印記，代表時代力量引以為豪的堅持。

林彥甫也提到，時代力量在王婉諭擔任黨主席後，變得更溫柔、更堅定，更加善於與其他單位溝通，這有助於時力走得更長、更久，並且為台灣帶來更多希望。他也意有所指地說：「這些都是靠咆哮無法做到的！」引起台下支持者一片歡呼。

Ours都市改革組織秘書長彭揚凱指出，過去10多年來，台灣政治經歷馬英九與國民黨完全執政，也經歷蔡英文及民進黨的完全執政。但令人遺憾的是，人民看到完全執政的傲慢。許多選前的承諾，特別是居住政策的承諾，在選上之後紛紛跳票。

彭揚凱直指，過去8年我們不只看到完全執政的傲慢，更看到一個在立法院擁有30幾席立委卻無能監督的在野黨國民黨，完全沒辦法有效監督政府，遑論許多攸關居住正義的政策。而時代力量過去4年雖然只有3席立委，卻發揮了強大的戰鬥力，讓許多居住政策倡議團體在國會有了施力點，得以讓相關的訴求進入立法院的政策討論。

王婉諭表示，時代力量8年前創黨以來，捍衛社會弱勢從未改變，並推動公平正義的落實。而她近4年前擔任立委以來，也從未忘記從政的初衷，每天都為守護進步價值而努力，無論是反黑金、顧道安、護兒少等，這些堅持未曾改變。

王婉諭指出，很多人認為台灣不需要小黨的存在，因為在立法院無法有所作為，但這是錯誤的觀念。時代力量無畏財團勢力，在立法院推動居住正義、帶動交通改革、強化保護兒少免於霸凌與性騷擾，盼為每一個族群發聲，這幾年的努力也斬獲佳績，並廣獲各界肯定。

王婉諭直言，台灣政治最大的問題，仍是財團與黑金。過去台灣政治被財團綁架，讓人民看不下去；然而，現在打著「第三勢力」招牌的民眾黨，竟也淪為財團的附庸，讓人不勝唏噓。無論藍綠白，都成為財團的代言人與為利益妥協的人。

王婉諭向選民喊話，將手中的一票投給真正的第三勢力「時代力量」，讓好的力量在國會壯大，才能使台灣政治環境更加清明。她也向支持者喊話「一人拉十票、十人拉百票」，「投未來的自己一票、投給公平正義一票」，讓真正的監督力量續留立法院，讓更多的專業人才站上國會監督。

時代力量今（6）日晚間舉辦「繼續向前行、衝向新時代」造勢遊行活動，黨主席王婉諭大進場時與支持者擊掌。（記者楊丞彧攝）

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