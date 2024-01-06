王婉諭遭嗆「女兒白死」 邱顯智：別抹煞她的專業表現

「小燈泡」媽媽、時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2024/01/06 18:42

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭昨日在網路節目《老天鵝娛樂》中遭民眾在Call in環節時不理性開嗆，「如果只是在野黨犯錯的時候吵得震天價響，割頸案的時候只是草草一則臉書，我是感覺妳的女兒（小燈泡）白死了」，引發各界熱議。對此，時力立委邱顯智在臉書發文表示，「只要你願意花一分鐘google婉諭做了什麼，你怎麼可能說出這種話。」

王婉諭昨日在節目中澄清，包含中嘉案、最低工資法跟居住正義等相關議題都只有時代力量在監督，這些事在立院只有時代力量會質疑執政黨，因為時力從未跟財團利益掛勾，說時代力量只監督在野、不監督執政黨，這種說法是錯誤的，是非常片面的解讀。

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對此，邱顯智今日表示，昨天又有人拿小燈泡事件攻擊婉諭，說小燈泡白死了，讓人非常不捨與氣憤。「只要你願意花一分鐘google婉諭做了什麼，你怎麼可能說出這種話。」作為被害人，婉諭不但沒有把自己埋葬在仇恨和悲痛中，而是化痛苦為動力，全力推動社會安全網的修法，主導了20年沒修法的《犯罪被害人保護法》、《精神衛生法》的全文修正。

「到底還要婉諭付出多少努力、付出多少代價，這些刻意傷害他的仇恨言論才能停止？」邱顯智感嘆，這不是婉諭不夠努力問政，更不是時力不夠努力監督，而是總有一些狂熱支持者，刻意抹煞婉諭的優秀問政表現，對時力和她貼上惡質標籤，來獲取自己的選票利益；台灣值得更好的政治環境。1月13日，請用手中的選票，一起告別這樣的仇恨政治。

此外，時代力量不分區立委候選人林依瑩也說，時代力量創黨以來的問政立場就是只問是非、不問顏色，誰和黑金財團站在一起就監督誰，誰和中共稱兄道弟就罵誰，「我們一直是秉持始專業、理性的問政風格。」

林依瑩強調，近期立法院記者聯誼會公布的立委問政評鑑，王婉諭、陳椒華以及邱顯智三位委員都排入前十名，這證明了時代力量是最專業、最認真的國會問政團隊，很遺憾的是，社會上仍有人刻意扭曲或忽略這種可受公評的客觀事實，只為了獲取自己的政治正當性和選票利益。

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