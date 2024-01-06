轟陳昆和「假無黨、真藍營」 郭國文：這是場藍綠對決

民進黨立委候選人郭國文（右二）出示國民黨黃國南黨部動員令文宣支持「陳昆和同志」，第一選區同黨立委候選人賴惠員（右一）跨區挺郭。（記者楊金城攝）

2024/01/06 18:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市6席立委選區以第二選區選情緊繃，民進黨立委候選人郭國文今天（6日）在麻豆護濟宮與市議員陳秋宏、曾文區4個民主促進會，呼籲鄉親全力支持，「民主香火必需延續」，不能中斷，郭國文拿出國民黨黃國南黨部的動員令文宣，指明支持「陳昆和同志」，批評陳昆和「假無黨、真藍營」參選，其實這是場「藍綠對決」，鄉親要團結力挺郭國文連任。

第一選區民進黨立委候選人賴惠員跨區相挺，她說，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴都是台南人，這是台南人歷史上最光榮的時刻。所以台南不能輸，而且要大贏，去補北部的差距，台灣才會大贏。

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賴惠員說，第二選區抹黑、中國介選嚴重，郭國文最危險，跟「建商議員」競選很辛苦，民進黨要揮出6席全壘打的關鍵就在第二選區。公督盟評鑑優秀的郭國文如果落選，對曾文區民主聖地無法交待，賴清德台南本命區如掉任何一席，賴清德也不會當選。

陳秋宏說，麻豆護濟宮香火從明末清初延續300多年，包括麻豆、官田、下營、六甲民主促進會選在護濟宮站起來力挺郭國文，呼籲鄉親支持，希望民主的香火不能斷。

郭國文也再次批評對手陳昆和是「真藍營、假無黨」，並拿出國民黨黃復興黃國南黨部號召黨員支持陳昆和的動員令文宣，他說，陳昆和在政見說明會上說台灣買這麼多武器也沒用，走的就是國民黨論調，又說主張特赦陳水扁，打阿扁牌這是消費阿扁，要綠的選票，實際上他問過阿扁，阿扁不會支持陳昆和，而第二選區就是「藍綠對決」，呼籲鄉親不能大意，全力支持賴清德、郭國文，延續民主香火。

對於郭國文再質疑陳昆和「假無黨」參選，陳昆和競總前已回擊指顛倒黑白，他一直秉持無黨立場，且是議會現任「無黨聯盟總召」，也回應說不知國民黨的文宣，但競總也收到署名民眾黨支持者印製的文宣，把陳昆和立委選票與柯文哲、民眾黨配在一起，正好顯示為了下架民進黨，藍、白陣營都願意支持最有希望的候選人，只能證明民心思變，而非陳昆和代表哪個陣營，希望對手搞清楚。

國民黨支持的南市第二選區無黨籍立委候選人陳昆和赫然出現在一份文宣，和民眾黨配在一起。（陳昆和競總提供）

郭國文拿出國民黨黃復興黃國南黨部的動員令文宣支持「陳昆和同志」，批評陳昆和「假無黨、真藍營」。（記者楊金城攝）

民進黨立委候選人郭國文今天（6日）在麻豆護濟宮與市議員陳秋宏、曾文區4個民主促進會，呼籲鄉親全力支持，「民主香火必需延續」，不能中斷。（記者楊金城攝）

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