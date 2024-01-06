轟陳昆和「假無黨、真藍營」 郭國文：這是場藍綠對決
〔記者楊金城／台南報導〕台南市6席立委選區以第二選區選情緊繃，民進黨立委候選人郭國文今天（6日）在麻豆護濟宮與市議員陳秋宏、曾文區4個民主促進會，呼籲鄉親全力支持，「民主香火必需延續」，不能中斷，郭國文拿出國民黨黃國南黨部的動員令文宣，指明支持「陳昆和同志」，批評陳昆和「假無黨、真藍營」參選，其實這是場「藍綠對決」，鄉親要團結力挺郭國文連任。
第一選區民進黨立委候選人賴惠員跨區相挺，她說，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴都是台南人，這是台南人歷史上最光榮的時刻。所以台南不能輸，而且要大贏，去補北部的差距，台灣才會大贏。
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賴惠員說，第二選區抹黑、中國介選嚴重，郭國文最危險，跟「建商議員」競選很辛苦，民進黨要揮出6席全壘打的關鍵就在第二選區。公督盟評鑑優秀的郭國文如果落選，對曾文區民主聖地無法交待，賴清德台南本命區如掉任何一席，賴清德也不會當選。
陳秋宏說，麻豆護濟宮香火從明末清初延續300多年，包括麻豆、官田、下營、六甲民主促進會選在護濟宮站起來力挺郭國文，呼籲鄉親支持，希望民主的香火不能斷。
郭國文也再次批評對手陳昆和是「真藍營、假無黨」，並拿出國民黨黃復興黃國南黨部號召黨員支持陳昆和的動員令文宣，他說，陳昆和在政見說明會上說台灣買這麼多武器也沒用，走的就是國民黨論調，又說主張特赦陳水扁，打阿扁牌這是消費阿扁，要綠的選票，實際上他問過阿扁，阿扁不會支持陳昆和，而第二選區就是「藍綠對決」，呼籲鄉親不能大意，全力支持賴清德、郭國文，延續民主香火。
對於郭國文再質疑陳昆和「假無黨」參選，陳昆和競總前已回擊指顛倒黑白，他一直秉持無黨立場，且是議會現任「無黨聯盟總召」，也回應說不知國民黨的文宣，但競總也收到署名民眾黨支持者印製的文宣，把陳昆和立委選票與柯文哲、民眾黨配在一起，正好顯示為了下架民進黨，藍、白陣營都願意支持最有希望的候選人，只能證明民心思變，而非陳昆和代表哪個陣營，希望對手搞清楚。