回台南輔選郭國文 賴清德批親中立委洩密：讓民進黨國會過半

民進黨總統候選人賴清德（左2）為立委候選人郭國文（右）站台輔選。（記者劉婉君攝）

2024/01/05 20:08

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨總統候選人賴清德今（5）日下午回到台南市，連趕麻豆區及佳里區，為第二選區民進黨立委候選人郭國文輔選，他舉15年前的軍購案遭到在野的國民黨阻擋為例，呼籲要讓民進黨國會過半，千萬不可以有「讓賴蕭配當總統，卻讓別人來監督民進黨」的想法，因為國民黨在野時並非理性在監督，而是扯後腿。

郭國文今天下午在佳里區競選總部前舉行「清德挺國文」造勢活動，他致詞時說，選舉以來一直遭到對手抹黑，光電案若有任何證據點得出人、事、時、地、物，證明他影響到生態、生活或生產，他願意退出選舉退出政壇，否則請大家用選票給他公道，讓他順利高票當選。

請繼續往下閱讀...

郭國文說，如果選舉透過謠言及抹黑可以取得勝利，那將是對民主的一種汙辱。

賴清德進場時受到滿場民眾揮旗歡迎，現場高呼「凍蒜！台灣大贏！」

賴清德致詞說，這次選舉是台灣最關鍵的時刻，距離選舉只剩8天，他再度回到台南，就是懇求過去疼惜他的台南鄉親再度站出來，再次打造民主光榮的歷史。總統掌握國家的方向，但政策推動能否順利，關鍵在國會，讓賴蕭配當選總統副總統，國會讓別人來監督的這種想法萬萬不可，因為國民黨在野時不是理性的監督，而是用扯後腿的。他舉例，前總統陳水扁任內為了守護國家安全，向美國提出軍事採購清單，當時美國的小布希總統也准了，但因國民黨主導國會，在程序委員會就封殺了軍購案，前後封殺高達69次，導致軍事採購案無法完成，「15年前預算如果可以順利通過，現在已有8艘潛水艇在台灣海峽守護台灣，不知該有多好」。

賴清德說，雖然那時軍購案沒過，但蔡英文總統推動國防自主，決定建造8艘潛水艦，沒想到第1艘下水之後，竟然發生親中立委將潛艦國造的機密洩漏給韓國，這次總統大選民進黨如果國會沒過半，後續不僅7艘潛艦沒辦法建造，第一艘的後半段可能也難以完成。台灣好不容易從過去的獨裁專制，經過那麼多前人的犧牲而有民主自由，呼籲選民在關鍵時刻一定要出來投票，用神聖選票發揮民主的力量，共同守護台灣。

民進黨總統候選人賴清德回到台南輔選，受到民眾熱情歡迎。（記者劉婉君攝）

民進黨總統候選人賴清德（左5）為立委候選人郭國文（左6）站台輔選。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法