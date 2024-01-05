台灣要往何處去？ 朱敬一：是決定我們選票抉擇的關鍵

朱敬一（右）認為，台灣人民投票，是在選台灣未來走向。（資料照）

2024/01/05 19:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選只剩8天，各陣營攻防戰步入倒數階段，中研院院士、前國科會主委朱敬一5日以「台灣要往何處去？」為題發文，台灣人民投票，不只是在選總統、立委跟政黨，也是在選台灣未來走向。不過，朱敬一在該文發布約一個半小時後指稱，「前30分鐘點擊與30分鐘後明顯不同」，懷疑又是因敏感關鍵字被檢查。

朱敬一回憶，56年前差不多是台灣投票日同一天（1968年1月12日），一位勇敢中國青年楊曦光寫了文章「中國往何處去」，也因這篇文章讓他18歲入監，坐了整整10年牢。出獄後中國共產黨還是不放過他，他只好用乳名「小凱」勉強在社會立足。後來楊小凱有機會赴美留學、移居澳洲，2004年去世。朱敬一說「小凱是一位優秀的經濟學家，也是我的好朋友」。

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朱敬一透露，自己非常感慨對岸中國人民何其艱困，完全沒有空間決定或討論國家未來，即使寫篇文章也會入獄10年，不但56年前如此，今天情況也沒有改善。他舉例，青年周庭、黃之鋒在香港呼籲民主，卻換來命運坎坷；維吾爾導演伊茲格爾珍惜並拍攝維族文化，卻被迫流亡海外；武漢醫院醫師李文亮，只因善意提醒新冠病毒，就被檢警約談恐嚇。類似的例子千千百百，令人不勝唏噓。

話鋒一轉，朱敬一說，台灣人民何其幸運，因許多前輩努力，今天能生活在民主自由的環境，可用選票決定國家方向，不必擔心牢獄之災、流放之困。「這幾天，我們可以平平靜靜地思考，台灣要往何處去？不管向我們拉票的人說些什麼，『台灣的未來走向』才是決定我們選票抉擇的關鍵」。

朱敬一針對「政治、經濟、藝文」，以詰問方式導入自己主觀意識形態，「台灣的政治是要擁抱那個血腥鎮壓數百萬手無寸鐵香港人民的政權？是要迎合那個種族清洗維吾爾人的統治者？是要在『社會計點』下被政府監控所有的行動、所有的購買、所有的GPS足跡？是要在網路上戰戰兢兢，深怕被盯上、被關帳號、被約談？還是，我們要堅持民主自由、多元價值、性別平權、公益永續？」

經濟方面，「是要走向一個『企業家永遠要對統治者効忠』的體制？是要在所有公司的董事會設置『黨委書記』？是要乖乖遵守電玩與補習的產業禁令？是要台灣辛苦農民看獨裁者臉色才知道農產品能不能出口？還是，我們要積極融入全球民主自由的經濟體系，讓企業創意靈活地競爭發展？」

藝文環境上，「是要演藝人員時時表態支持黨政高官的領導？是要面對鋪天蓋地的文字檢查，稍有不慎就被網路覇凌要求道歉？是要用中國共產黨的思想指導一切藝文發展？是要像藝術家木心那樣遭到錐心刺骨的迫害、終身不能作畫，只能寫下『雙重悲悼』這樣的悽愴文章？還是，我們要在民主的環境下，孕育、期待一個根植於土地的藝文內涵？」

朱敬一最後再度提醒，在外地打拚的人1月13日記得要返鄉投票，除了與親友聚一聚，也為台灣的未來投下神聖的一票，表達對台灣走向的期待。

另外，朱敬一在發布上文約一個半小時過後指出，該文前30分鐘點擊與30分鐘後明顯不同，懷疑又是因敏感關鍵字「被王八旦」檢查，他也呼籲用手突破電腦封鎖。

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