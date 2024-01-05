賴清德老家是「養案」？新北市府否認：要當打手不會等到現在

新北市政府今開記者會，回應各界近來質疑。左為副市長劉和然。（記者許倬勛攝）

2024/01/05 17:22

〔記者許倬勛／新北報導〕總統大選倒數，藍綠交鋒不斷，新北市府也成眾矢之的，挨批選舉期間多次發布帶有攻擊性的新聞稿，儼然成為國民黨總統候選人侯友宜的競選分部。民眾黨總統候選人柯文哲甚至直指市府延遲公布民進黨總統候選人賴清德老家航照圖是為「養案」；對此副市長劉和然駁斥，公部門面對爭議必須謹慎行事，若真要當打手，不會等到選舉逼近、案子快結束才舉行記者會。

新北市政府今開「不容抹黑新北，拒絕政治打壓公務員」回應近來各界的質疑，劉和然表示，公務員默默付出，面對質疑只能吞下不還擊，他身為副市長理應為同仁發聲，但在用字遣詞上的確能再修正。

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劉和然也針對賴清德萬里老家案澄清，他強調，此案事關重大，必須反覆審視、檢驗，絕非柯文哲所指「養案」，若真要充當打手，也不會在事件快要落幕時才開記者會，應在第一時間就拿出來，劉也重申不會因一起個案造成其他礦區居民權益受損。

劉和然說，賴清德萬里老家目前僅剩房屋稅待釐清，賴清德質疑遭財政局「突襲」，未通知丈量一事，劉說，公文寫的很清楚，上週（12月21日）就已發函且載明可調整日期，完全不是突襲，且直到發函日，市府都未收到律師或地政士的委任書，因此只能寄到戶籍所在地，這才是「依照往例」。

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