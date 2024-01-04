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丈量萬里老家》反擊賴辦「突襲說」 新北市府 ：一週前雙掛號寄出

賴清德競選總部指未收到會勘通知，新北市政府表示，一週前以雙掛號寄出，並確認對方已收件。（新北市政府提供）

賴清德競選總部指未收到會勘通知，新北市政府表示，一週前以雙掛號寄出，並確認對方已收件。（新北市政府提供）

2024/01/04 23:11

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新北市府丈量賴清德老家吃閉門羹？ 賴辦：未依法通知惡意操作

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天上午派員赴民進黨總統候選人賴清德的萬里老家丈量，但賴家未派人出席，無法進入屋內測量，賴清德競總發言人郭雅慧質疑，市府未依法通知並惡意操作。市府今晚（4日）回應，會勘通知已於1週前以雙掛號寄出，並確認對方收件。

新北市政府表示，會勘通知已於1週前函請當事人配合辦理，惟當事人今天（4日）未出席、也未通知市府改期，尤其對於爭議案件，該函文是比照先前寄送地價稅補稅的通知途徑，依慣例以雙掛號寄出，並確認對方收件，何來改寄之說？究竟惡意操作、睜眼說瞎話者是誰，昭然若揭。

市府強調，新北市政府態度始終不變，一切依法行政、一視同仁，全力配合房屋所有人的稅籍申請需求，依法及程序協助辦理，被解釋為惡意操作，令市府人員感到十分訝異、遺憾。

市府說明，新北市稅捐處未收到任何律師事務所、地政士（代書）提送的授權委託書，依法不是合法授權人，因此，包括過去的補徵地價稅單以及會勘通知函文，皆依慣例以雙掛號寄至房屋所有人戶籍地址，並確認對方已收件，呼籲賴家配合稅籍設立與房屋稅核課程序，身為副總統應有守法觀念，並盡國民基本義務。

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