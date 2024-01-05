丈量賴萬里老家惹議 新北市府籲：賴清德另擇會勘時間

新北副市長劉和然（左）今開記者會回應副總統賴清德老家案。（記者許倬勛攝）

2024/01/05 18:19

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德萬里老家案引起各界關注，新北市政府財政局四日上午派員前往丈量撲空，賴質疑市府「突襲」、未收到相關公文；新北市府今開記者會釋疑，副市長劉和然、財政局長陳榮貴澄清，直到寄出日都未收到委任書，賴家直到四日才補齊申報房屋稅的相關文件，會再另擇時間前往會勘，釐清房屋室內面積、確認稅籍等，避免遭指政治操作。

藍綠對於國民黨總統候選人侯友宜的新莊購地案爭議、賴清德萬里老家在選舉期間頻頻交鋒，新北市府過往都以新聞稿回應，今首度由副市長劉和然率財政局、城鄉發展局、工務局等官員舉行「不容抹黑新北、拒絕政治打壓公務員」記者會回應，希望為辛勞的事務官發聲。

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針對賴家爭議，劉和然說，市府著重「三個層面」一、是否合法使用、二、是否為合法建築、三、是否合法繳稅，事件發生之初，市府上下都信任賴清德身為副總統洞見觀瞻、應不會說謊，賴辦發言人、賴清德本人稱「早在70年就存在」、「2011年新北市政府核發合法房屋證明處理要點」，但經調閱16張中央的航照、測繪圖一一比對，發現與事實不符；工務局長祝惠美也說，迄今超過123天，都未接獲賴清德或其家人提出申請合法房屋的相關證據。

至於稅籍爭議，財政局長陳榮貴說，查稅捐處該建物無房屋稅籍及繳稅資料，財政局已於去年10月追徵近5年地價稅，當事人在去年11月底繳清，房屋稅方面，財政局去年11月已2次發文輔導當事人依法申辦，因房屋稅為依室內實際使用面積課徵，須至現場進行會勘，並於1週前（12月26日）函請當事人配合辦理，由於未附委託書，因此發文寄達戶籍地，12月28日由家屬簽收，1月4日會勘卻無人到場，地政士委託書是1月4日才補件給市府，因此絕非突襲。

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