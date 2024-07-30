中國快艇案落幕中方籲盡快公布真相 海巡署強調執法正當性

中國代表泉州市台辦副主任李朝暉臨去前受訪說，呼籲台灣有關部門盡快公布事件真相，並對失職人員作出相應處理。（讀者提供）

2024/07/30 17:33

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案善後協商今天落幕，中國代表泉州市台辦副主任李朝暉臨去前說，呼籲台灣有關部門盡快公布事件真相，並對失職人員作出相應處理。海巡署副署長謝慶欽說，事情真相交由司法機關調查，海巡強調執法的正當性，會堅守執法立場。

李朝暉、中國海峽兩岸關係協會協調處處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、顧問莊東航及罹難漁民家屬來燕、于德斌一行6人，下午搭乘小三通班船返回中國泉州，謝慶欽、金門紅十字會會長洪國正等人前往送船。

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臨行前，李朝暉接受媒體訪問時表示，214撞船事件，至今5個多月，這期間家屬備受煎熬，時至今日，兩名遇難者終於能夠返回故鄉安葬，家屬也等來遲到的道歉；希望台灣有關方面能盡快公布事件真相，作出公正的調查結論，並對失職人員作出相應處理。

李朝暉說，兩岸本就一家人，晉江與金門一水之隔，更是親上加親，台灣有關部門理應善待中國漁民，確保今後不再發生這樣傷害兩岸同胞感情，迫害兩岸關係的惡性事件。

謝慶欽說，事實的真相會交給公正的第3方調查，也就是司法機關；他說，海巡署這起事件是單純的執法事件，海巡捍衛海巡執法的正當性，但海巡兼顧人道考量，處理善後事宜。他說，很高興協商順利，達成共識，海巡要強調執法的正當性，一定會堅守執法立場。

海巡署副署長謝慶欽說，事情真相交由司法機關調查，海巡強調執法的正當性，會堅守執法立場。（記者吳正庭攝）

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