為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

盧秀燕結束訪美行程 明日清晨5點抵台

二度赴美訪問的盧秀燕結束訪美行程，明日清晨5點抵台。（圖：市府提供）

二度赴美訪問的盧秀燕結束訪美行程，明日清晨5點抵台。（圖：市府提供）

2024/07/30 17:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕26日二度飛美訪問，訪美最後一天拜會台中市締盟41年的姊妹市聖地牙哥及台灣赴美發展的企業「85度C」UTC分店及位於洛杉磯郡的「繼光香香雞」哈崗分店後，結束訪美行程，預計明（31日）清晨5點返抵桃園機場。

盧秀燕上任5年餘首度訪美計畫原訂22日到31日訪美10天，因凱米颱風來襲，22日依原訂計畫出訪的她，因颱風威力擴大，抵美落地6小時餘後又搭機折返，等颱風警報解除後，26日再自費購機票二度飛美延續訪問行程。

盧秀燕訪美最後一天在美西時間7月29日赴姊妹市聖地牙哥市，在前台中市副市長令狐榮達陪同下拜會聖地牙哥市政府市長格洛里亞（Todd Gloria），除互相關懷城市近況，也就社會住宅、會展中心及購物節等議題交流；此外，盧秀燕也率隊參訪聖地牙哥會展中心，了解策展空間規劃與招商策略，以利台中國際會展中心籌辦活動參考。

因為台中國際會展中心將落成，聖地牙哥會展中心副主席Shawn VanDiver特別致贈盧秀燕名為「友誼之焰」的金屬雕刻作品，象徵聖地牙哥市人們的熱情如火，與台中市的友誼永遠澆不息。

此外，盧秀燕自美返台前另前往聖地牙哥的「85度C」UTC分店及位於洛杉磯郡的「繼光香香雞」哈崗分店關懷台灣企業在美發展情形，尤其「繼光香香雞」發源地是台中，肯定在地企業在異鄉打拚成果。

台中市政府指出，盧秀燕與市府團隊已結束訪美行程返國，預計31日清晨5點抵達桃園國際機場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市議員周永鴻批盧秀燕天災政治秀 簡直可以出影集
2024/07/28 16:12

中市議員周永鴻批盧秀燕天災政治秀 簡直可以出影集
盧秀燕訪美稱「路若通，子孫就會成功」 侯友宜：台灣的路要團結
2024/07/30 12:07

盧秀燕訪美稱「路若通，子孫就會成功」 侯友宜：台灣的路要團結

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
不與盧秀燕爭黨魁？ 近朱人士︰朱立倫願意也喜歡承擔、做事情
2024/07/27 05:30

不與盧秀燕爭黨魁？ 近朱人士︰朱立倫願意也喜歡承擔、做事情
盧秀燕帶紅背心再搭機赴美 曝機票自掏腰包原因
2024/07/27 05:43

盧秀燕帶紅背心再搭機赴美 曝機票自掏腰包原因

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播