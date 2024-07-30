盧秀燕結束訪美行程 明日清晨5點抵台

二度赴美訪問的盧秀燕結束訪美行程，明日清晨5點抵台。（圖：市府提供）

2024/07/30 17:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕26日二度飛美訪問，訪美最後一天拜會台中市締盟41年的姊妹市聖地牙哥及台灣赴美發展的企業「85度C」UTC分店及位於洛杉磯郡的「繼光香香雞」哈崗分店後，結束訪美行程，預計明（31日）清晨5點返抵桃園機場。

盧秀燕上任5年餘首度訪美計畫原訂22日到31日訪美10天，因凱米颱風來襲，22日依原訂計畫出訪的她，因颱風威力擴大，抵美落地6小時餘後又搭機折返，等颱風警報解除後，26日再自費購機票二度飛美延續訪問行程。

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盧秀燕訪美最後一天在美西時間7月29日赴姊妹市聖地牙哥市，在前台中市副市長令狐榮達陪同下拜會聖地牙哥市政府市長格洛里亞（Todd Gloria），除互相關懷城市近況，也就社會住宅、會展中心及購物節等議題交流；此外，盧秀燕也率隊參訪聖地牙哥會展中心，了解策展空間規劃與招商策略，以利台中國際會展中心籌辦活動參考。

因為台中國際會展中心將落成，聖地牙哥會展中心副主席Shawn VanDiver特別致贈盧秀燕名為「友誼之焰」的金屬雕刻作品，象徵聖地牙哥市人們的熱情如火，與台中市的友誼永遠澆不息。

此外，盧秀燕自美返台前另前往聖地牙哥的「85度C」UTC分店及位於洛杉磯郡的「繼光香香雞」哈崗分店關懷台灣企業在美發展情形，尤其「繼光香香雞」發源地是台中，肯定在地企業在異鄉打拚成果。

台中市政府指出，盧秀燕與市府團隊已結束訪美行程返國，預計31日清晨5點抵達桃園國際機場。

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