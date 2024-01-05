台南本命區輔選 賴清德：國民黨回來 服貿、黑金、九二共識就回來了

民進黨總統候選人賴清德（右三）今天為立委候選人郭國文（左三）輔選造勢。（記者楊金城攝）

2024/01/05 20:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二立委選區選情激烈，民進黨總統候選人賴清德今天（5日）下午為子弟兵立委候選人郭國文輔選造勢，他強調如果侯友宜當選，國民黨回來了，那服貿就回來了、黑金就回來了、一個中國原則內涵的九二共識就回來了，呼籲選民要選擇對的人、走對的路，國家路線方向才不會偏掉，民進黨賴清德、蕭美琴就是最好的選擇。

賴清德說，他的政治生命是台南市給的，因此國民黨和民眾黨不擇手段，以扭曲、不實和抹黑手段極力攻擊台南市，但台南市民都知道也信任賴清德從政不貪不取，任何事依法辦理，建設台南解決各種問題。

請繼續往下閱讀...

賴清德也提到趕到麻豆前，先停留在麻豆埤頭派出所，派出所後方放有淹水時救災備用的竹筏，但麻豆經治水建設後，不再慘淹，竹筏派不上用場，這就是用心建設。

賴清德說，這次大選如果國民黨回來了，那重啟服貿就回來了，10年前要不是年輕人運動擋下服貿條例，今天台灣的經濟就會像中國和香港一樣慘，中國人來台灣開店、就業、就學，結果侯友宜說歡迎大量中國青年來台灣就業，如此將嚴動衝擊台灣青年就業、各行各業、社會安定，光是台灣健保就要倒。

賴清德說，國民黨提名的區域、不分區立委名單，有的是政二代、地方派系，有的竟有性騷前科，如果國民黨回來了，黑金也回來了，國民黨在2000年下台後，黑金體制至今都沒改，新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家，國民黨執政時就很壯大，如果國民黨再執政將愈是猖狂。

賴清德說，如果國民黨回來了，九二共識就回來了，中國國家主席習近平多次說，九二共識就是一個中國原則、台灣一國二制的方案，如果九二共識走到底就跟香港、澳門一樣，大家能贊同？

賴清德強調，這次大選關係國家未來的方向，賴蕭配不只要當選，台南6席立委再揮全壘打，也要獲得政黨票支持，民進黨國會過半才有力量，守護台灣民主自由憲政體制，推動國政、建設國家、造福人民才能成功，如果民進黨國會未過半，以後就難推動法案，一旦國民黨過半或與民眾黨合作過半，未來立院就會「相拍電」。

賴清德顧守台南衝票，受鄉親歡迎猛握手。（記者楊金城攝）

南市第二選區民進黨立委候選人郭國文（中）今天下午在麻豆、佳里舉辦造勢，前農業部長陳吉仲（後）也來站台。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法