國民黨猛打民進黨擋疫苗 莊競程反批：藍根本想偷渡中國疫苗

國民黨再批民進黨擋疫苗，莊競程反批這是斷章取義，根本想偷渡中國疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/06 17:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入選前黃金週，國民黨猛打民進黨立委在疫情期間阻擋採國外疫苗採購，對此，台中市立委候選人莊競程駁斥說，2021年疫情爆發時6月，無黨籍立委傅崐萁與國民黨洪孟楷等人提案1個月買4千萬劑以上疫苗，根本是國民黨意圖使政府購買中國疫苗，不顧人民性命案安全。

莊競程說，他任立委4年全在環衛委員會，非常清楚，2021年是疫情爆發初期，時任衛福部長陳時中守護台灣疫情成功，滿意度甚至高達9成，由於台灣疫情成功防守，當時國際疫情嚴重，各國都在搶疫苗，危險國家優先購買，國際疫苗更是嚴重缺乏，如果真的按照這些提案通過，只剩中國國藥和科興的疫苗，是否要暗渡陳倉，要台灣進口中國疫苗。

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莊競程更指，政府採購疫苗都按照節奏，陸續都有進來，國民黨知道現實上有困難，卻又提天馬行空式的提案，以立法院表決結果來斷章取義，說民進黨反對購買疫苗，這就是刻意扭曲，甚至說謊。

對於國民黨指民進黨修法禁萊豬進入校園，莊競程也說，國內《食農教育法》早已立法通過明校園營養午餐使用國產可溯源食材，因此根本沒有萊豬進校園問題，國民黨卻不提自己開放萊牛，只想政治操作對立。

空污減碳議題方面，莊競程說，總統蔡英文致力推動台中火力發電廠減煤700萬噸，2021年初包括他與台中立委蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅及洪申翰、台灣基進立委陳柏惟、彰化陳秀寳提出提出2035年中火燃煤全部除役主決議，卻是國民黨阻擋以氣換煤，盧市府以都市計畫審議等方法阻擋。

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