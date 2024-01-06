母湯喔！彰化候選人送洗衣球當競選小物 3長者當糖果誤食送醫洗胃

彰化有民眾誤食像糖果的洗衣球候選人宣傳品，結果發生嘔吐，緊急送醫洗腸才脫離險境。（記者陳冠備攝）

2024/01/06 16:41

首次上稿：16:04

更新時間：16:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕這不是糖果！選前倒數催票，國民黨彰化縣競選總部近日發送新一波總統候選人競選宣傳品，裡面包裝的是色彩繽紛的洗衣球，但有年長者不知情，竟當成糖果或果凍誤食，造成嘔吐，至少有3名年逾7旬的長輩緊急送醫院洗胃才脫離險境。醫院提醒，民眾若誤食洗衣球，不要灌水會產生泡泡，應立即就醫給予只吐劑清空腸胃

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國民黨彰化競選總部執行長洪榮章表示，目前已發放23萬份46萬顆洗衣球，日後家戶拜訪不會再發放，也會要求基層組織向民眾宣導「這是洗衣球，千萬不可食用」，日後也將安排探視誤食民眾，致上歉意。

臉書「二林人的大小事」、「大員林生活圈」近日民眾貼出一張印有3號總統候選人競選文宣洗衣球的照片，提醒「大家注意，這個洗衣球不是糖果喔！」並表示已經有很多人誤以為是糖果，吃了送醫洗腸了…等語。貼文一出立即引起議論，「家中也有長輩誤食，吐了整晚」、「我以為是軟糖，原來是洗衣球」。

據了解，該文宣品已在二林、社頭等地發生至少3例民眾誤食送醫。該競選小物一面印著國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康照片，另一面則是透明包裝，顯示兩顆彩色洗衣球，文宣品兩面都寫有「一顆膠囊可洗8kg洗衣量」及使用方式，不過未寫洗衣球或洗衣膠囊等字樣，有可能因此導致民眾誤食。

二林鎮長蔡詩傑表示，前往探望誤食洗衣球長輩，對方表示第一次拿到這種文宣品，覺得很像糖果，因為不識字，不知道包裝寫什麼，吃下去有點苦苦的，喝了兩杯水後開始狂吐，覺得不對勁趕緊就醫，對此已請里長加強宣導。

二林基督教醫院表示，5日分別有80歲洪姓男子、76歲洪姓女子因誤食洗衣球來就診，經給予止吐劑，灌腸洗胃後已出院。

院方表示，民眾若誤食洗衣球，會有噁心、嘔吐的症狀產生，當下應先將誤食在嘴裡的洗衣球吐出來，不要灌水會產生泡泡，隨後立即就醫，就醫後會依患者症狀給予止吐劑、吸附劑將殘餘的劑量排出來，清空腸胃道，患者需要留院觀察一天，症狀改善後就可出院。

誤食洗衣球事件引起不少民眾議論。（翻攝臉書二林人的大小事）

該競選文宣一面印著國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康照片，另一面則是透明包裝，顯示兩顆彩色洗衣球，文宣品兩面都寫有「一顆膠囊可洗8kg洗衣量」。（記者陳冠備攝）

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