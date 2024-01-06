帶回「當選魔咒」！為賴蕭配拉票 海外客家助選團全台走透透

全球台灣客家信賴助選團今（6）日在賴蕭全國競選總部舉行全國客家區域助選行前記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/06 17:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕全球海外客家信賴助選團今天（6日）與民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部一起舉行助選開跑記者會，從今天起為期5天全台走透透，沿途替客庄、客籍候選人加油打氣，並為賴清德、蕭美琴拉票，要一起贏台灣。

民進黨總統候選人賴清德全國競總總督導卓榮泰、立委范雲、立委候選人苗博雅、謝佩芬、全球海外客家信賴後援會總會長林敬賢、世界台灣客家聯合總會會長鍾振乾、義民廟董事長林光華、北美台灣客家公共事務協會會長曾俊明、民進黨客家部主任陳明真等40多位，由世界各地回到台灣的客家鄉親及幹部，今天一起合作對外發布助選訊息。

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陳明真指出，這段時間要提高警覺，一直到選戰的最後都不能鬆懈，他相信亮麗的政績就是民進黨最好的保證，更提到認知作戰對選舉造成的影響，要大家持續努力到最後一刻。

林敬賢說，他是屏東萬巒泗溝水的客家人，他說，芝加哥有一個迷信、也是一個傳說，凡是美國或是台灣的總統候選人到芝加哥造勢都會當選，158年前美國的林肯總統、16年前的歐巴馬總統、還有2016年以及2020年的蔡英文總統都曾經到芝加哥造勢，就是最好的例子。

而這次選戰初期，卓榮泰總督導已代表賴清德總統候選人前往芝加哥授旗造勢。在選前他特別領軍，帶回「當選魔咒」，送給賴清德跟蕭美琴，也號召全球鄉親1月13日回家投票，選對的人、走對的路。

卓榮泰說，感謝海內外所有關心台灣未來前途與發展的客家鄉親，他提到賴蕭競選廣告「在路上」獲得好評，並肯定在場的支持者和片中蔡總統一樣，要把最值得信賴的人介紹給台灣社會，讓賴蕭配帶領台灣走向世界，贏得世界更多的信賴。

桌榮泰說，過去蔡英文總統已經打下很好的基礎，台灣國際的能見度也大幅提升，相信海外的客家鄉親特別有感。最後他祝大家一路旅途順利成功，一起贏得最後的勝利。

全球台灣客家信賴助選團成員與立委候選人謝佩芬（左3）合影。（記者叢昌瑾攝）

全球台灣客家信賴助選團成員與立委候選人苗博雅（中）合影。（記者叢昌瑾攝）

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