蕭美琴竹縣造勢籲搭對車選對正副駕駛 讓國會成為台灣向前行引擎

民進黨副總統候選人蕭美琴今天中午在新豐造勢，獲得支持者熱烈相迎。（記者黃美珠攝）

2024/01/06 15:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今天中午在新竹縣新豐鄉鳳蓮宮祈福造勢大會上，用開車向前走來比喻這場大選，呼籲新竹縣民要搭對車，選擇民進黨總統候選人賴清德當駕駛、她當副駕駛，也要上國會「加對油」，使民進黨在立法院的席次過半，讓國會成為台灣向前行的引擎。她同時也秀自己駐美的政績，例如爭取到F-16技術的移轉到台灣來，「未來很多的零副件我們也都有能力自己來做了」，近年台灣對美出口整體更是成長了120%。

蕭美琴一抵達就獲得前新竹縣議員孫金清女兒孫美琴的獻花，祝福高票當選，2個美琴碰上美琴，雙方驚喜擁抱同框，讓其他「戰貓」粉好羨慕。

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蕭美琴台上開講時問眾人，有沒有看到這8年來總統蔡英文用前瞻視野「開的那一部車？」她說，「蔡總統開的那部車開得比別的國家還要快一點，但是非常的穩」。因為她知道要長期投資台灣的未來。

她說，過去總統蔡英文帶領的台灣在世界上各種評比都讓其他國家刮目相看，但是當初民進黨在立院推動前瞻預算的時候卻曾面臨非常激烈的反對和杯葛，還好當時國會席次有過半才能通過推動。

蕭美琴說，這幾年她在美國，美國人看台灣都是讚的，但前2個月她回台後卻聽到很多人說這裡爛那裡不好。她承認沒有一個地方是完美的，「但我們總是有缺失就不斷調整和進步」。台灣能成為全世界被認為最有競爭力的地方，原因之一就是每一次往前走的時候，碰到困難，調整步伐的速度最快。她問現場支持者「你們都有看到嗎？」

她說，台灣每4年就會選出1個新的「駕駛」，這4年來最有經驗、已經觀摩準備好也最有歷練的「副駕駛」是誰？眾人回答「賴清德」。

蕭美琴說，我們接下來要換「駕駛」，就要換最有經驗、知道前面的路要往哪裡走、知道前面哪裡有風險要避開的人，她請大家一起上車，且不要上錯車、不要回到8年前去。

只是可能是過於激動，蕭美琴一度喊出「大家投蔡英文，再送一個蕭美琴，好不好」台下支持者除了大聲說「好」，也有人回應「永遠不回頭」。

蕭美琴說，很多地方都可以看到辛苦為台灣付出的人，包含新豐的農民辛苦開墾，讓大家吃到安全的食材，吃到台灣最好最甜的水果，還外銷到全世界去，新竹也生產台灣最被信賴的高科技產品，所以台灣近年向全世界的出口整體成長了7成，而她負責的美國就成長了120%。

蕭美琴話鋒一轉藉著身旁、穿著F-16飛行夾克的新豐鄉長徐煒傑說，台灣現在已經可以國艦國造、國機國造，台灣採購了很多F-16，「但是總統蔡英文說我們買了全世界最好的飛機，它的零副件、它的維修我們也要自己做。所以她任內爭取了很多F-16技術的移轉到台灣，未來很多的零副件我們也都有能力自己來做了」。

蕭美琴說，選對了車、坐上了對的車，未來的「駕駛」是賴清德、「副駕駛」是蕭美琴，但是也要記得幫車加滿、加對油，而這個油就在立法院，讓民進黨順利過半，就可以讓國家順利運轉，就可以讓立法院作為台灣向前的引擎。

前新竹縣議員孫金清女兒孫美琴（左）獻花給民進黨副總統候選人蕭美琴，預祝她和賴清德高票當選。蕭美琴獲悉2人是「美琴對美琴」，跟孫美琴一起開心得不得了。（記者黃美珠攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴跟鄉民面對面之前，先進入新豐鳳蓮宮內祈福。（記者黃美珠攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左2）藉著同框的新豐鄉長徐煒傑（右2）身上的F-16飛行夾克說，在總統蔡英文穩健領航下，台灣現在不僅國艦可以國造、國機可以國造，就是F-16的零副件和維修技術，也在她派駐美國時爭取到把相關技術移轉到了台灣。（記者黃美珠攝）

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