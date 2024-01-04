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政見會交火！莊競程批割稻尾騙選票 黃健豪重申中央分配不公

莊競程提出「只要年輕人敢生，國家就協助買房」育有1名子女者購屋貸款9成，2名子女購屋可全額貸等育兒、買房政策。（記者蔡淑媛攝）

莊競程提出「只要年輕人敢生，國家就協助買房」育有1名子女者購屋貸款9成，2名子女購屋可全額貸等育兒、買房政策。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/04 17:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區立委選舉公辦電視政見會今晚（4日）播出，採事前錄影，民進黨候選人莊競程與國民黨黃健豪都提出育兒及買房政策，莊競程也竟有所指說，他有做的才會說，不會去割稻尾、不會去騙選票，否則等到選上了一定用同樣的方法來欺騙選民；黃健豪則重申中央對台中重大建設經費不公平等爭議。

莊競程說，現在年輕人常面臨生小孩就存不到錢買房，或是買房只婚不生，他推出政見，如果育有1名子女者，購屋貸款9成；育有2名子女者，購屋可全額貸，貸款年限最長40年，因此繳得起租金就繳得起房貸，政府應該幫助願意生孩子的年輕人，一圓成家、買房之夢。

莊競程提出打造北北屯無毒社區，新式社區因門禁控管森嚴，有關大樓毒品犯罪，警方查緝不易，成為吸毒人口租屋首選，他將邀行政院成立反毒辦公室，推動無毒社區，把吸毒者趕出社區，推出「反毒社區標章」認證，社區保全、管委員會等經訓練後獲得，緝毒犬也會來巡邏、優化警民合作、協助社區修訂反毒規約等，同時他協助與國科會研發毒品氣體偵測器，讓吸毒者不敢住到社區，把吸毒人口趕出社區。

針對台灣將在2040年禁售燃油車，汽機車全面電動化，莊競程說，社區增設電動車充電樁的政策刻不容緩，他允諾推動政府補助「電動車充電管理系統（ EMS ）及公共線槽」，未來社區申設完成，就能申請補助經費，由政府來協助推動智能充電社區，加速我國降低碳排。

黃健豪闡述政見說，將推動將透過政策推動及修法讓大家買得起房子、年輕養得起孩子，及長輩能過好日子，其中，雙子計畫，有育兒者就優先保障社宅保租6年。

黃健豪說，65歲以上健保補助政策在台中推展成功，未來進到國會會法制化，成為全國一致，針對國家面臨少子化、高齡化，推動長照保險由就業安定基金挹注，提升長照品質。

針對詐騙猖獗，黃健豪說，行政院統計詐騙集團一年犯罪所得近700億，詐騙有6成上關不到半年，承諾推動提高詐騙犯最低刑期，並比照日韓經驗，不准交保、不准假釋、不准緩刑，要求ACC、金管會、檢調整合打擊。

台中市第五選區共有8名候選人，今天有3人未出席政見發表，包括無黨籍的陳維新，其母是陳美妃在去年挑戰台中市長選舉失利，今年挑戰總統大選連署未通過100萬保證金被沒收，還有選舉公報政見「我自己都不會投給自己」的謝旻汎（台灣雙語無法黨），以及林澤培（中華促進黨）。

黃健豪提出雙子計畫，有子女者優先社宅保障租6年，並推動新加坡式社會住宅政策。（記者蔡淑媛攝）

黃健豪提出雙子計畫，有子女者優先社宅保障租6年，並推動新加坡式社會住宅政策。（記者蔡淑媛攝）

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