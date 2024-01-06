為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

吳欣岱酸高嘉瑜支持者是柯粉 高：不該撕裂綠營

高嘉瑜呼籲，選前應該要團結一致，以台灣、大局為優先。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜呼籲，選前應該要團結一致，以台灣、大局為優先。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 14:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣基進創黨人陳奕齊、台北市第四選區（內湖、南港）台灣基進黨立委候選人吳欣岱上《賀瓏夜夜秀》，吳欣岱換上比基尼Cosplay動畫《航海王》的娜美，相當吸睛，並批評民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨對手高嘉瑜、館長陳之漢，更酸高嘉瑜的支持者多數是柯文哲粉絲，「高嘉瑜是白的不是綠的，所以我就出來當綠的」。高嘉瑜今表示，台灣基進應跟民進黨砲口一致對外，而不是撕裂或分化綠營。

主持人賀瓏問到港湖區選情，並說港湖區應該是要先優先斬掉李彥秀再處理高嘉瑜，但吳欣岱笑說，民進黨、基進黨的距離與民進黨、高嘉瑜的距離相比，還說不上誰比較近，她發現高嘉瑜的支持者多數是柯文哲粉絲，發現高是白的不是綠的，所以她就出來當綠的。

高嘉瑜今上午和民進黨台北市競選總部主委陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票，沒想到卻遇到吳欣岱也在市場掃街拜票，吳欣岱、陳時中微笑打招呼。

高嘉瑜今受訪表示，台灣基進在《賀瓏夜夜秀》，很多人都有看，雖然他們是花錢買的業配，但台灣基進黨主席、吳欣岱都把焦點放在她身上，好像她才是台灣基進的最大敵人、對手，這太抬舉她，他們的敵人應該是中共才對，應跟民進黨砲口一致對外，而不是撕裂或分化綠營，相信這不是支持者想要看到的。

高嘉瑜呼籲，選前應該要團結一致，以台灣、大局為優先，應把錢花在正面宣傳、宣傳政黨理念等，才會更有意義，若把錢花在攻擊高嘉瑜身上，這錢就是丟在水裡，真的是非常浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冤家路窄！高嘉瑜掃街竟遇對手拜票 吳欣岱和陳時中握手
2024/01/06 12:32

冤家路窄！高嘉瑜掃街竟遇對手拜票 吳欣岱和陳時中握手
找醫界力挺強尬吳欣岱 高嘉瑜喊話：支持我守住這一席
2024/01/05 16:33

找醫界力挺強尬吳欣岱 高嘉瑜喊話：支持我守住這一席

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
選情危機！高嘉瑜批基進黨魚目混珠 呼籲大家團結守護台灣
2023/12/23 18:32

選情危機！高嘉瑜批基進黨魚目混珠 呼籲大家團結守護台灣
吳欣岱選舉文宣放賴清德照片 高嘉瑜批：魚目混珠混淆視聽
2023/12/13 12:59

吳欣岱選舉文宣放賴清德照片 高嘉瑜批：魚目混珠混淆視聽

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播