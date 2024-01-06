吳欣岱酸高嘉瑜支持者是柯粉 高：不該撕裂綠營

高嘉瑜呼籲，選前應該要團結一致，以台灣、大局為優先。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 14:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣基進創黨人陳奕齊、台北市第四選區（內湖、南港）台灣基進黨立委候選人吳欣岱上《賀瓏夜夜秀》，吳欣岱換上比基尼Cosplay動畫《航海王》的娜美，相當吸睛，並批評民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨對手高嘉瑜、館長陳之漢，更酸高嘉瑜的支持者多數是柯文哲粉絲，「高嘉瑜是白的不是綠的，所以我就出來當綠的」。高嘉瑜今表示，台灣基進應跟民進黨砲口一致對外，而不是撕裂或分化綠營。

主持人賀瓏問到港湖區選情，並說港湖區應該是要先優先斬掉李彥秀再處理高嘉瑜，但吳欣岱笑說，民進黨、基進黨的距離與民進黨、高嘉瑜的距離相比，還說不上誰比較近，她發現高嘉瑜的支持者多數是柯文哲粉絲，發現高是白的不是綠的，所以她就出來當綠的。

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高嘉瑜今上午和民進黨台北市競選總部主委陳時中、台北市民進黨黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街拜票，沒想到卻遇到吳欣岱也在市場掃街拜票，吳欣岱、陳時中微笑打招呼。

高嘉瑜今受訪表示，台灣基進在《賀瓏夜夜秀》，很多人都有看，雖然他們是花錢買的業配，但台灣基進黨主席、吳欣岱都把焦點放在她身上，好像她才是台灣基進的最大敵人、對手，這太抬舉她，他們的敵人應該是中共才對，應跟民進黨砲口一致對外，而不是撕裂或分化綠營，相信這不是支持者想要看到的。

高嘉瑜呼籲，選前應該要團結一致，以台灣、大局為優先，應把錢花在正面宣傳、宣傳政黨理念等，才會更有意義，若把錢花在攻擊高嘉瑜身上，這錢就是丟在水裡，真的是非常浪費。

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