超狂政見！立委候選人提「台74加掛蓋機車專用道、成立台中共和國」

台中第7選區立委候選人林振東提出成立「台中共和國」影子政府，以及台74快速道外牆外掛專用機車道，河川上蓋高速公路，還有100棟社宅等政見，選民看到都覺得超狂。（記者陳建志翻攝選舉公報）

2024/01/06 09:08

〔記者陳建志／台中報導〕下週六就要投票，民眾都陸續收到投票通知單和選舉公報，其中有部分立委候選人提出的政見引發討論，台中第7選區（大里、太平）司法改革黨的立委候選人林振東共提出7條政見，兩岸關係上，主張成立影子政府（台灣+中國=台中共和國），為兩岸和平與世界共榮努力，還要促成兩岸10年和平協定，地方建設上除主張台74快速道外牆外掛專用機車道，還要在河川上蓋高速公路，還有100棟社宅，讓選民看到都覺得超狂。

台中第7選區司法改革黨推薦的立委候選人林振東，學歷為美國南達科達州立大學教育博士，此次參選共提出7條政見，對於兩岸關係，主張「成立影子政府（台灣+中國=台中共和國），為兩岸和平與世界共榮努力，監督鞭策、協助政府做更好」，另外「促成兩岸10年和平協定，請世界約200位總統及世界各界1000位領袖推薦兩岸有功人士領諾貝爾獎」。

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地方建設上，提出「旱溪、大里溪到台中港約30公里，築專用水道成觀光、交通、蓄水防旱功能（學日本）（觀光學法國、德國等）交通遊船。」

在交通建設方面，對於環繞台中的台74線快速道路，相當有創意，主張「74快速道外牆外掛專用機車道、減流量、方便機車族」，另外還主張「河川上蓋高速公路，也可蓋100棟以上社宅」，相關的主張讓看到政見的選民都覺得超狂。

對於台74線外牆外掛專用機車道，公路相關單位表示，若直接從現有高架道路旁加掛，因當初設計時未考慮此重量，高架橋承載力不足，若地震時恐倒塌，甚至造成原有墩柱損壞的風險。因此若要增設機車專用道只能夠另外立墩柱，但此舉將犧牲原有平面道路，以目前沿線大里、太平、北屯、西屯的車流量，恐讓平面道路更塞。

且若要增加平面道路，則需進行土地徵收，因沿線長達37.8公里，除徵收經費相當驚人，且不少路段兩旁都已經是住家和大樓，要再徵收恐有困難；且真要增設機車專用道，也必須由地方政府提出需求，由台中市政府進行可行性評估，需地方先取得共識才有辦法推動。

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