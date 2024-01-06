醫師公會相挺 黃捷︰共同守護全民健康

高市醫師公會醫師表態挺「學妹」進立院，黃捷表示會一起和學長守護台灣健康。（黃捷競總提供）

2024/01/06 05:30

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄市醫師公會昨由蔡昌學醫師帶領十多位理監事，現身高雄第六選區立委候選人黃捷競選總部，力挺黃捷前進國會，蔡昌學說，黃捷是雄女、台大公衛背景，無論是身為雄中學長或是公衛醫療界，都會支持她前進國會，一起在醫療領域發聲，共同守護全民的健康。

黃具公衛專業背景

蔡昌學醫師表示，過去疫情期間，黃捷在議會爭取成立「心理衛生小組」，守護防疫人員心理健康，成為防疫人員後盾，今天換我們成為黃捷後盾，支持他前進國會，繼續為醫療產業發聲。

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蔡昌學強調多位理監事都是雄中畢業，和雄女都屬「雄友會」校友，一定要站出來為雄女學妹黃捷，此外，市長陳其邁在疫情期間與醫界合作，讓高雄成為全台防疫前段班，未來黃捷若能進入國會，中央、地方、民間三者可以更有效串連，全面守護市民健康。

盼進國會為醫療產業發聲

黃捷則表示，選情膠著但審慎樂觀，今天有醫界前輩們大力相助，如同打了一劑強心針，加上黃捷的台大公衛專業背景，也與行政院長陳建仁、市長陳其邁都是公衛校友，未來希望能透過專業為高雄做更多事情，同心守護台灣人民健康。

另針對國民黨昨早召開記者會，指控民進黨高市左楠區立委候選人李柏毅的高雄大學高階經營管理碩士在職專班碩士論文涉嫌抄襲；李柏毅昨午出示「提交學術倫理審查」的申請書，將捍衛高雄大學及他本人的清白。

駁論文抄襲 李柏毅提審查

李柏毅昨午受訪指出，選前剩下七天，下禮拜六就要投票了，很遺憾國民黨用這種奧步，提出質疑，對方可能認為他們選情沒有穩贏，因此提出這種手段。

2024立委選舉

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