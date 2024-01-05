國際政經局勢改變 學者王國臣：親中路線是「過去式」

「民主向前行、全民做後盾！台灣On the Way！」記者會，學者直指親中路線是「過去式」。（台灣公共策益提供）

2024/01/05 20:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕2024選舉即將投票，許多學者憂心過去8年逐步累積與世界連結的能量會出現變數，因此發起「民主之盾」論述接力，針對國防、外交、產業、人權等議題提出想法與建言。中華經濟研究院助研究員王國臣強調，當前國際情勢已不同於馬英九執政時期，親中路線已是「過去式」。成功大學政治學系教授、國策研究院執行長王宏仁也認為，不該再對中國市場有「一廂情願」的看法。

「民主向前行、全民做後盾！台灣On the Way！」記者會今（5日）由亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會、美國Hello Taiwan等民間單位共同發起。

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「民主之盾」策劃人之一、東海大學政治學系教授沈有忠指出，過去這幾年國際局勢驟變，台灣海峽的穩定已經不只是台灣的事，更是全球矚目的焦點。而政府過去8年累積許多與國際的連結與國內的改革，國際友人也都很關心，這樣的路線是否會因這次選舉而產生變化？

沈有忠直言，這次選舉充斥著權力交換，國政藍圖的論述卻相當零散破碎，學界的聲音在這次幾乎缺席。在與青年意見交流的過程中，大家關心的是國防與國際「新兩國」、就業與產業「新兩業」與人權與平權「新兩權」。然而，上述議題在這次選戰皆被邊緣化。因此，他們這群學者慢慢以「民主之盾」方式整合學界的論述，盼與選民分享。

民進黨立委洪申翰則分享，許多來台觀選的外國團體都很疑惑，當全球高度關注台灣地緣政治的同時，為何在台灣的媒體上看到的，都是報導建築物與土地的事情？他強調，這8年在總統蔡英文的執政帶領之下，政府不僅投資台灣，世界的關鍵字中也一定有台灣，並將台海議題國際化。他質疑，若在「九二共識」之下，台灣海峽還是國際水域嗎？而在野黨面對這些質疑，卻一直無法清楚交代。

王宏仁則建議，新政府可在國際社會扮演更積極的角色，並擴大現有國安會與國安團隊之編制，設立風險應變小組，針對可能的中國黑天鵝、美國黑犀牛、ECFA停擺對國內產業的衝擊等可能出現的挑戰，主動作出回應及政策具體建議與解決方案。此外，我國盼與理念相近國家強化合作，這幾年執政黨也做了許多努力。未來，還能進一步透過NGO與理念相近國家強化連結，更進一步保障台灣。

王宏仁也強調，不要再對中國市場抱持「一廂情願」的看法。歐洲、美國等國都開始對中國市場「去風險化」、慢慢撤資。於此同時，他們也把台灣視為投資機會，而不是地緣風險。因此，新政府不要覺得丟掉中國市場很可惜，因為其他國家也都在做同樣的抉擇。我們能做的，是與加拿大、德國、法國、英國等國組成供應鏈策略聯盟，以紓緩離開中國市場可能帶來的風險。

中華經濟研究院助研究員王國臣也強調，當前國際情勢已經跟馬英九執政時期差很多，親中路線已經是「過去式」。中國經濟逐漸疲軟，未來十年可能都不看好。此外，中國內部金融風暴逐漸成形，現在還去擁抱中國，是要把他們的風險轉嫁給台灣？況且，外資也不斷在逃離中國，因此，選擇親中是在幫台灣還是幫中國？當前中國經濟動能不足，希望台商加強投資，大家可以想想，這是在幫台灣、還是在幫中國？

王國臣認為，台灣要維持與民主國家之間的信任關係，但不排除與中國進行貿易，這是「貿易正常化」，讓雙邊貿易依存度降低到國際平均水準。他也以立陶宛與澳洲為例指出，與中國中斷貿易不見得是壞事，兩國因此開拓了其他市場。政府還需做的是協助產業升級與結構調整，以及因應脫中可能造成的通膨。

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