賴清德下動員令：民進黨勝選好日子就在未來 否則愈來愈衰尾

賴清德大聲催票，強調這場選舉不能輸。（記者洪臣宏攝）

2024/01/05 18:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨總統候選人賴清德今天在高雄輔選時說，若由國民黨勝選，會造成走服貿回頭路、黑金復辟，也會落實「九二共識」、「一個中國原則」，台灣會愈來愈「衰尾」；他向支持者喊話全力拉票，民進黨勝選，更好的日子就在未來。

賴清德下午為高雄立委第三選區候選人李伯毅助選，他說，高雄百萬票、立委8席全上，可以確保民主勝利、台灣安全，台灣經濟繼續發展。

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他話鋒一轉說，若國民黨勝選，服貿就來了，侯友宜公開說歡迎中國年輕人來台就業，這對台灣年輕人帶來衝擊，也影響各行各業、造成社會混亂，中國人不僅老闆、員工可以來台，連家人都可以來，台灣才3萬6千平方公里而已，一定受到衝擊。

賴清德還說，屆時黑金復辟，國民黨2000年政黨輪替迄今，黑金體質沒有改變，他點名國民黨部分政治家族，沒有執政時，就像牛鬼蛇神般在地方啃食，如果讓他們回到中央，黑金會擾亂台灣社會。

賴清德指出，一旦國民黨主導國會，會落實「九二共識」、「一個中國原則」，中國國家主席習近平說得很清楚，九二共識就是一個中國原則，台灣實施一國兩制，就會像香港、澳門一樣，他強調，土地、國家是我們的，我們有權利根據理想，打造這個國家。

賴清德承諾，當選後會結合國會力量守護國家，他說，對和平要有理想，但不能心存妄想，願意和中國和平共存，只要對等尊嚴，對話、交流大門永遠敞開，只要能促進兩岸人民福祉，都會去進行。

他說，只要中國不放棄武力攻打台灣，就要繼續提高國防力量、經濟實力，也要和民主陣營站在一起，避免中國輕舉妄動，而不是向極權主義低頭，接受其所有主張，這種方式只會為台灣帶來更大麻煩。

賴清德說，產業要立足台灣、布局全球、行銷全世界，不應該推動服務貿易協定，走回頭路，這絕對不是台灣要走的路，要走進全世界，我們路才會更寬廣，經濟才會更好，若走入中國，一定愈來愈「衰尾」，他認為，團結一致、國家安全、經濟發展、建設增加，人民就可以過安居樂業日子。

賴清德發出「甲級動員令」，疾呼支持者全力拉票。（記者洪臣宏攝）

賴清德為李柏毅助選，力拚高雄八席全上。（記者洪臣宏攝）

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