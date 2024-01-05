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退休軍公教月退金調高 人事總處：已著手組專業評估小組

有關退休軍公教月退金調整，行政院人事總處今天表示，主管機關已著手組成專業評估小組。 （資料照）

有關退休軍公教月退金調整，行政院人事總處今天表示，主管機關已著手組成專業評估小組。 （資料照）

2024/01/05 17:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於退休軍公教月退金調整，行政院人事總處今（5日）表示，本次啟動退休軍公教人員定期退撫給與調整的消費者物價指數（CPI）累計成長率，依規定須計至2023年12月，因計至2023年11月CPI累計成長率已逾5%，主管機關已著手組成專業評估小組，將於組成後召開會議，擬議調整方案。

行政院長陳建仁昨在院會表示，行政院已先行與考試院溝通，並在今年中央政府總預算案調整公教人員待遇準備科目下，匡列44億元預做準備，後續如有啟動調整，會溯及今年1月1日起。不過媒體批評，選前倒數9天突鬆口，宣布時機太巧合。

對此，行政院人事總處表示，近2年物價指數上升速度較以往快速，2022年及2023年全年CPI累計成長率將可能到達5%，行政院為預為因應，於2023年中在編列2024年中央政府總預算案時，即先匡列44億元，並非於選前才處理。

人事總處指出，退休軍公教定期退撫給與已自2018年7月1日起，於退撫法律中明定不再隨現職人員待遇調整並明定調整機制，有關定期退撫給與調整方式及程序，均已完成法制化程序，是否調整均依法辦理，與選舉無涉，亦非如新聞媒體報導為選前政治操作。

人事總處表示，依「陸海空軍軍官士官服役條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」規定，退休軍公教人員定期退撫給與於「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，或「至少每4年」應予檢討。

人事總處說明，調整比率應由軍公教退撫主管機關，即國防部、銓敘部及教育部共同組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院、行政院會同核定公告。

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