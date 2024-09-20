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    美國副國務卿公開重申「2758不涉台」 外交部致謝

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2024/09/20 11:53

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）18日於眾議院外交委員會聽證會上，重申「聯合國大會第2758號決議未提及台灣地位」，並指出中國利用該決議詮釋其「一中原則」打壓台灣，也再次強調美國跨黨派對台承諾、長期致力維護台海和平穩定的共識，外交部今（20）對此表達歡迎及感謝。

    美國聯邦眾議院外交委員會於美東時間9月18日舉行「印太地區的強權競爭」聽證會，美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）被問及「聯大2758號決議是否未提及台灣地位」時表示認同，並指出中國利用該決議為外交工具，謬稱台灣地位的非法性，並藉以詮釋其「一中原則」以打壓台灣。坎博同時也重申美方堅持對台承諾、長期致力維護台海和平穩定，並強調這是美國國內跨黨派共識。

    外交部今（20）對此表達歡迎及感謝，並指出美國繼亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）及亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）發聲後，又一外交高階官員公開指陳中方錯誤詮釋「聯大第2758號決議」，以及再度重申美國跨黨派對維護台海和平與穩定的支持。

    外交部指出，欣見除美國外，近來澳洲及荷蘭等理念相近國家國會也陸續通過決議或動議，指出聯大第2758號決議未提及台灣的友台立場。

    外交部呼籲，國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論。我國也將持續與美國等理念相近國家合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。

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