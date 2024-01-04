退休軍公教被放生？ 銓敘部：立即啟動調整機制

退休軍公教被放生？銓敘部今澄清，將成立調整評估小組，立即啟動調整機制。（銓敘部提供）

2024/01/04 18:16

〔記者林曉雲／台北報導〕針對近日傳出「退休軍公教被放生，軍公教退休俸未調整」一事，銓敘部今日澄清表示，行政院主計總處將於明（5）日公布去（112）年12月及全年累計平均消費者物價指數，估算累計成長率將超過5％，銓敘部已預為因應準備，將立即啟動調整機制，退休公務人員或遺族所領月退休金或月撫卹金等各項定期退撫給與給付金額，預計會溯自今（113）年1月1日進行調整，絕無「退休軍公教被放生，軍公教退休俸未調整」一事。

銓敘部表示，退休公務人員或遺族各項定期退撫給與給付金額調整，自107年7月1日以後，已經與軍公教人員現職待遇調整脫鉤，並在公務人員退休資遣撫卹法第67條明定，改按消費者物價指數累計成長率或每4年為啟動檢討條件。

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銓敘部說明，為了因應消費者物價指數之漲幅，銓敘部已會同教育部及國防部共同訂定「軍公教人員或遺族定期退撫（除）給與調整評估小組設置要點」，著手成立調整評估小組，小組組成後將召開會議，擬議調整方案，並根據行政院主計總處今年3月確定之消費者物價指數成長率校正，確定調整方案後，循程序陳報考試院會同行政院核定公告，即可據以施行。

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