許家蓓癌逝 邱議瑩透露吳沛憶陪伴抵抗病魔過程

邱議瑩透露吳沛憶陪伴許家蓓抗癌過程，喊話吳沛憶堅強「為了她也為了你自己」。（圖擷自Threads）

2024/09/20 12:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕48歲台北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌病逝，民進黨立委吳沛憶日前公開2人牽手照感性表示「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運」。同黨立委邱議瑩也透露吳沛憶陪伴許抗癌過程，喊話吳沛憶堅強「為了她也為了你自己」。

邱議瑩昨於Threads發文表示吳沛憶今年4月去找他，一坐下來就流著眼淚告訴她家蓓罹患癌症，隨即找馬偕醫院王醫師協助，接著吐露吳陪伴和照顧家蓓抗癌過程，「看著你連夜送檢查報告給王醫師，看著你陪她進手術室，陪著她展開化療人生，不會做菜的你，跑來跟我學打精力湯，學著燉雞湯給她補充營養，立法院在衝突時你仍舊掛心獨自在家休養的她⋯你與我分享著她的心情，我分享著我的養生方法，我們都期待她會好起來。」

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邱議瑩提及，中秋前吳沛憶告知家蓓狀況不好戴上呼吸器，「你無法言語，但是我知道你內心的不捨與難過，人生很難，我們都知道，但是當至親的人離開時那個痛只有當事人才能明白」。

邱議瑩說，「你的付出我都看在眼裡，你們的相互扶持相互陪伴深深感動了我」接著向吳喊話「妹妹，你可以傷心難過，但是記得她會天上繼續守護著你，她會希望你能持續笑著，努力著，為了她也為了你自己！」

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「心疼，家蓓和沛憶都辛苦了」、「這段文字看了真鼻酸」、「看到這張照片眼淚瞬間潰堤，人的一生能遇到相互扶持的伴侶有多難得、多幸運，想不到在國會最亂的時候沛憶正在經歷這些真的很不捨！」

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