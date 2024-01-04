賴清德：國民黨若國會過半不會正常監督 黑金集團勢力勢必回來

民進黨新竹縣市聯合選前造勢大會今晚在竹北市舉辦，民進黨總統候選人賴清德致詞時，拜託大家不要相信在野黨監督制衡的謊言，一定要把神聖的一票投給民主大聯盟推薦的候選人，三票挺台灣。（記者廖雪茹攝）

2024/01/04 22:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣市聯合選前造勢大會今晚（4日）在竹北市舉辦，民進黨總統候選人賴清德致詞時批評，國民黨若掌握國會多數，不會正常監督，只會逢綠必反，批判台灣，甚至「黑金集團的勢力勢必會回來」。國民黨的兩岸政策是「附和習近平一中原則、一國兩制、九二共識的三合一併吞台灣方案」，還會「重啟服貿」，他拜託大家不要相信在野黨監督制衡的謊言，一定要把神聖的一票投給民主大聯盟推薦的候選人，千萬不要走回頭路，一定要用3票挺台灣！

賴清德說，總統掌握方向盤，立委就好比一部車能夠正常發動的引擎，引擎不好或是故障，司機再怎麼厲害也沒辦法將車子開出去，國家將會陷入停滯空轉的狀態。可能有人覺得，總統票投給賴清德，立委票投國民黨，這是一種監督制衡的表現，但這是非常、非危險的想法，因為只要國民黨、民眾黨掌握國會多數，他們不會監督制衡，他們只是杯葛、扯後腿。

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賴清德說，大家還記得，上次民進黨執政，國民黨掌握國會多數的時候，不但軍購案被擋了69次最後無疾而終，不當黨產條例更是被退了100多次。國民黨不會正常監督，他們只會逢綠必反，只是批判台灣、激怒中國。反觀過8年，台灣在蔡總統的帶領下，完成婚姻平權、能源轉型、年金改革、長照2.0、國家跟你一起養、前瞻基礎建設計畫等，未來在桃竹苗地區推出「桃竹苗大矽谷計畫」，這些都需要國會過半，才能順利推動。

賴清德砲火全開猛批：「國民黨的黑金本質並沒有絲毫的改變，包括新店的羅家、彰化的謝家、台中的顏家、雲林的張家、甚至花蓮的傅家，還有大大小小的黑金盤踞在各個地方，如果國民黨的國會過半，黑金集團的勢力也勢必會回來」。這對治安的影響將何其重大？對台灣社會的攻擊又有多大？對於警察同仁的士氣影響又會有多大？所以不能夠讓「有黑金體質的國民黨重新返回執政」。

「更糟糕的是，侯友宜、趙少康、朱立倫、馬英九等人所領導的國民黨，他們的兩岸政策是『附和習近平一中原則、一國兩制、九二共識的三合一併吞台灣方案』，一旦他們執政，又掌握國會多數，不但國防委員會人人都是馬文君，國機國造、國艦國造、對外軍購都將中止，海鯤號潛艦將永遠沒有辦法完工，台灣國防將喪失對共軍的威嚇優勢」。

賴清德還說，國民黨主張「重啟服貿」，開放大量中國失業的青年來台工作，對年輕人的就業造成衝擊，影響台灣的百工百業，造成台灣社會不安。就連台灣佔優勢的護國神山半導體，也很可能在國民黨放寬對高科技的管制之下，國際競爭力將會全面崩潰。這很嚴重！「只要在野國會過半，台灣產業倒一半！」所以他拜託大家不要相信在野黨監督制衡的謊言，一定要把神聖的一票投給民主大聯盟推薦的候選人，千萬不要走回頭路。

賴清德懇請鄉親全力支持2號賴清德和蕭美琴，新竹縣第一選區立委候選人5號詹紀緹，第二選區立委候選人2號曾聖凱，以及新竹市立委候選人5號林志潔。最後9天，他拜託大家努力催票、顧票、拉票，支持度高不代表得票高，13日一定要出來投票，選對的人、走對的人，用3票挺台灣，台灣才能繼續向前行！

賴清德請託一定要把神聖的一票投給民主大聯盟推薦的候選人，三票挺台灣。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣市聯合選前造勢大會今晚在竹北市舉辦。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣市聯合選前造勢大會在竹北市舉辦，支持者熱情搖旗吶喊。（記者廖雪茹攝）

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