指藍綠「互相掩護」賴老家 柯文哲：民眾黨勝選 台灣才有新未來

民眾黨總統候選人柯文哲（左2）說，這次大選是30年來第一次有機會同時下架藍綠兩黨。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/04 22:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今晚7點在新竹竹北水圳公園舉行民眾開講，柯文哲說，這次大選是30年來第一次有機會同時下架藍綠兩黨，藍綠若重新執政，台灣大概又會回到以往惡鬥局面，這是新政治與舊勢力的對決、自媒體與傳統媒體對決、也是理性務實科學與意識形態的對決，只有民眾黨勝選，台灣才有新政治、新未來。

柯文哲說，黃國昌講民進黨總統候選人賴清德稱自家違建是小時候很可憐，父親很窮將工寮改建，但空照圖卻顯示是2002年新蓋建物，新北市府早有這資料，卻遲未公布，推測原因可能是養案，也可能是藍綠一家親，交替掩護，他認為互相掩護的機率比較高。

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柯文哲指出，國民黨在立院仍有30多席立委，卻沒很用力監督執政黨，因為藍綠其實是互利共生的概念，才無法清楚分辨是非對錯，民眾黨遭親藍與親綠媒體追打多年，至今仍屹立不搖，代表民眾黨經得起考驗，他晚上回家看電視，都發現每台新聞台都在罵他，每個都抹黑，最後搞得連他都懷疑自己是共產黨。

柯文哲說，民進黨有兩大神主牌，分別是反核與台獨，拿反核來討論，事實上，過去二十年核能的安全係數提高很多，民進黨為了反核，稱核二核三廠是30年時間到了要關閉，若到了2025年非核家園，馬上就會面臨缺電，他認為，核電雖有風險，但可以讓風電與光電逐步增加，屆時再停核電，核能發電廠使用與否是科學題目，不應用意識形態解決。

柯文哲說，滿清慈禧太后與義和團就很像現在的政治環境，民進黨則是宗教性的政治團體，這場選舉對人民而言是個抉擇，要決定是走向新政治文化，還是回到藍綠泥淖。

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