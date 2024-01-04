為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

指藍綠「互相掩護」賴老家 柯文哲：民眾黨勝選 台灣才有新未來

民眾黨總統候選人柯文哲（左2）說，這次大選是30年來第一次有機會同時下架藍綠兩黨。（記者蔡彰盛攝）

民眾黨總統候選人柯文哲（左2）說，這次大選是30年來第一次有機會同時下架藍綠兩黨。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/04 22:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今晚7點在新竹竹北水圳公園舉行民眾開講，柯文哲說，這次大選是30年來第一次有機會同時下架藍綠兩黨，藍綠若重新執政，台灣大概又會回到以往惡鬥局面，這是新政治與舊勢力的對決、自媒體與傳統媒體對決、也是理性務實科學與意識形態的對決，只有民眾黨勝選，台灣才有新政治、新未來。

柯文哲說，黃國昌講民進黨總統候選人賴清德稱自家違建是小時候很可憐，父親很窮將工寮改建，但空照圖卻顯示是2002年新蓋建物，新北市府早有這資料，卻遲未公布，推測原因可能是養案，也可能是藍綠一家親，交替掩護，他認為互相掩護的機率比較高。

柯文哲指出，國民黨在立院仍有30多席立委，卻沒很用力監督執政黨，因為藍綠其實是互利共生的概念，才無法清楚分辨是非對錯，民眾黨遭親藍與親綠媒體追打多年，至今仍屹立不搖，代表民眾黨經得起考驗，他晚上回家看電視，都發現每台新聞台都在罵他，每個都抹黑，最後搞得連他都懷疑自己是共產黨。

柯文哲說，民進黨有兩大神主牌，分別是反核與台獨，拿反核來討論，事實上，過去二十年核能的安全係數提高很多，民進黨為了反核，稱核二核三廠是30年時間到了要關閉，若到了2025年非核家園，馬上就會面臨缺電，他認為，核電雖有風險，但可以讓風電與光電逐步增加，屆時再停核電，核能發電廠使用與否是科學題目，不應用意識形態解決。

柯文哲說，滿清慈禧太后與義和團就很像現在的政治環境，民進黨則是宗教性的政治團體，這場選舉對人民而言是個抉擇，要決定是走向新政治文化，還是回到藍綠泥淖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲稱台南沒社宅遭南市府駁斥 柯競辦：既有＋已完工仍是零戶
2024/01/04 21:00

柯文哲稱台南沒社宅遭南市府駁斥 柯競辦：既有＋已完工仍是零戶
甩高傲公主標籤！吳欣盈高雄遇支持者受傷 蹲地親自幫上藥
2024/01/04 19:15

甩高傲公主標籤！吳欣盈高雄遇支持者受傷 蹲地親自幫上藥

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
照片為證！黃偉哲駁斥柯文哲稱台南沒有社宅
2024/01/04 14:49

照片為證！黃偉哲駁斥柯文哲稱台南沒有社宅
柯文哲今回新竹家鄉催票 白天竹北車掃、晚上開講
2024/01/04 13:20

柯文哲今回新竹家鄉催票 白天竹北車掃、晚上開講

新藥基金上路 自費用藥困境仍未解
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播