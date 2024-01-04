侯友宜稱百分之百會贏 喊讓中客來得比馬英九時期更多

侯友宜自稱「百分之百一定會贏」。（記者吳亮儀翻攝風傳媒《下班瀚你聊》節目）

2024/01/04 21:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜接受專訪，稱自己「百分之百的信心會贏」，他說，要考慮兩岸福祉，在任內會讓觀光客達1800萬人次，「會比馬英九執政時期更多」。

侯友宜接受風傳媒《下班瀚你聊》節目專訪，在今晚播出。他說，很多沉默螺旋的民眾對民進黨這幾年施政非常不滿，但不願意特別表態，因此有很多「沉默多數」的人不說，並批評這八年來太多結構式的貪汙。

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侯友宜說，他面對貪汙，辦案他一定最行，「不像現在的辦案啦！所以我要成立新的特偵組，要把全台各區專業的檢察官調來台北，把南部人調上來，就不會有人情壓力來辦案」。侯友宜說，他要成立新的特偵組，可以辦總統、辦五院院長，這才是氣魄，「如果侯友宜家裡有什麼，你就來辦」。

侯友宜也列民進黨「十大失政」，要集中選票找出最強候選人來政黨輪替，若當選總統，第一個要解決的是兩岸緊張情勢，不要讓孩子上戰場，現在孩子上戰場父母親會懼怕，起碼第一步要做到戰機不要過來。

侯友宜說，他當選會讓中國遊客再回來，中國遊客來有好處，不是只有經濟，還有讓他們了解台灣，不會一直仇台，台灣人也不要仇中，他會努力去做、讓風險降到最低，「我當總統，陸客一定會回來」，還會比馬英九時期更多。

對於民眾黨總統候選人柯文哲說侯友宜是「中共支持的人」，侯友宜呼籲，柯文哲主席不要去牽拖別人，當賴清德抹紅柯文哲時，柯文哲說賴清德謊話連篇，現在怎麼反過來抹紅侯友宜？如果要用這樣的邏輯，那柯文哲當台北市長8年到上海參加舉辦雙城論壇，人家會怎麽想？

不過，侯友宜被問到「藍白合六點協議」是否還算數？他說，若當選會組成聯合內閣，有責有權，面對人民的檢驗一起扛責，用人唯才，不分黨派，推動新台灣政治改革運動，為人民找回一個公平正義清廉勤政的政府，這需要結合所有在野力量，「相信柯文哲會扮演重要角色」。

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