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酸趙少康把競選當主持少康戰情室 賴清德：習性不改是在害侯友宜

民進黨總統候選人賴清德4日到桃園龜山造勢。（記者鄭淑婷攝）

民進黨總統候選人賴清德4日到桃園龜山造勢。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/04 16:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨副總統候選人趙少康參選以來，許多言行舉止成為話題，包括說要辭去中廣董事長但NCC說沒收到通知等，民進黨副總統參選人賴清德今天（4）受訪時酸，趙少康不該把競選活動當主持「少康戰情室」，況且他選的是副總統、不是總統，更何況還沒當選。

媒體詢問，趙少康自參選以來，有很多言行成為話題，除了說要辭中廣董事長但NCC說沒收到通知，被外界質疑是假的，還有趙少康談新北市國中生割頸案，說是因市長侯友宜請假，如果不請假就不會發生，甚至把請假的罪怪到民進黨身上，另又說若國民黨勝選，會把柯文哲跟郭台銘哲找來討論內閣人事權，以及賴清德若上任會鬥爭蔡英文總統及特赦陳水扁議題。

賴清德說，「這當然是趙少康的謬論」，趙少康不應該把競選活動當作在主持少康戰情室，這非常地不應該，國人也不會支持，而趙少康還是習性不改，之前他才提醒趙少康，競選的是副總統、不是總統，更何況還沒當選，就在代替侯友宜宣布要找郭台銘及柯文哲組閣的事，這些都會讓人看破手腳，他提醒趙少康千千萬萬不要，這不是在幫侯友宜，是在害侯友宜。

至於前台大校長管中閔挺侯友宜，批賴清德逃避責任、是當初背後的魔鬼，賴清德回應，管中閔為了支持侯友宜，當然什麼話都可以說得出來，不過，大家可以仔細冷靜思考一下，當初管中閔競選台大校長，爭議是從台大校園而起，台大校園是認為管中閔參選過程中有一些問題存在，這是管中閔必須要去說明、面對的。

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