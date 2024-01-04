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接受「矽谷美味人妻」專訪 蕭美琴：台灣是外資佈局不可或缺一塊

蕭美琴強調，台灣在國際經貿體系中擁有強大的主體性，不再是進軍中國的一站，而是外資佈局不可或缺的一塊。（資料照）

蕭美琴強調，台灣在國際經貿體系中擁有強大的主體性，不再是進軍中國的一站，而是外資佈局不可或缺的一塊。（資料照）

2024/01/04 15:59

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴接受「矽谷美味人妻」Katie謝凱婷專訪，於《台美加速器》頻道播出。訪談中，蕭美琴談及女性領導力及科技新創產業，並強調台灣在國際經貿體系中擁有強大的主體性，「台灣不再是進軍中國的一站，而是外資佈局不可或缺的一塊」。

被問及對女性在職場上的優勢與挑戰的看法，蕭美琴表示，台灣社會強調包容力，也強調女性領導力對於國家發展的重要性，台灣在政策面和社會教育的努力，也正在為女性創造更多元的發展機會，期望每個專業領域都能達到在性別平等的目標。

蕭美琴並以外交、國安領域為例，強調她過去在駐美代表處見證到眾多優秀女性外交官的存在，而蔡總統身為三軍統帥，儘管曾遭受質疑，在這過去近8年的時間所交出的國安成績單，也彰顯女性領導人堅毅有韌性的特質。

蕭美琴指出，台灣社會的包容力成為推動女性領導力的一大支持力量，台灣社會需要信任女性來引領社會進步，並用政策面的支持來確保她們在各個專業領域獲得充分的支持與自主空間。政府制定與生活直接相關的政策，尤其在育兒方面提供支持和補助，也可以鼓勵女性更關心並參與政治，這些政策會為下一代女性創造更廣闊的發展空間，也會有使女性更積極參與社會與政治事務的效果。

談及台灣的高科技產業，蕭美琴說，台灣積極運用國際優勢，努力在高科技產業中創造更亮眼的國際舞台。駐美代表處搭建了適合台美雙向合作的環境，也著重數位經濟作為下一階段貿易談判的重點。

蕭指出，台灣的數位內容、硬體設備、還有民主自由，以及台灣對於國際法規與資訊安全的保障都在國際間受到信賴，這也使得台灣在國際經貿體系中擁有強大的主體性，台灣不再是進軍中國的一站，而是外資佈局不可或缺的一塊，這幾年，台灣已經在多變的國際情勢脫穎而出。

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