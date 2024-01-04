侯友宜嗆「每天一問」賴清德 批沒廢死又不執行

國民黨總統候選人侯友宜4日召開「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義」記者會，要求對手賴清德表態是否贊成廢死。（記者塗建榮攝）

2024/01/04 16:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選總部今天（4日）舉行「人民要的校園安全與司法正義何在」記者會，侯友宜表示，他已在辯論會問過民進黨候選人賴清德到底是主張廢死還是反廢死？但賴清德迴避問題，「民進黨不要一邊說民進黨沒有廢死、一邊都不執行死刑，請賴清德給一個肯定的答案」。

侯友宜說，民進黨以不執行死刑方式取代修法的廢死，民進黨政府曾幾何時為了保護加害者人權，讓被害者以及被害者的家屬不斷地受到傷害，讓社會感覺到「壞人囂張，好人寒心」。侯友宜強調，死刑作為治安最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，有8成的民意是反對廢死，但民進黨政府說有38名死刑犯都在釋憲當中，因程序所不能執行，但司法院馬上打臉，法務部所訂的執行死刑規則是2020年自行訂定的，要不要執行死刑跟釋憲毫無關係，民進黨根本敢做不敢當。

侯友宜說，他明確表示反對廢死，一切程序完備以後依法執行死刑，這是他的態度，絕對不會拖延。請賴清德回答「贊成還是反對廢除死刑」？蔡英文說要把棒子交給賴清德，那請問是否把廢除死刑的主張，也交給賴清德？賴清德沒有明確表態前，他會每天一問，這是身為領導必須給國民清楚的交代。

新北市中小學家長協會理事長董耀琮也說，最近事件讓家長擔心會群起效尤，希望教育部盡快適度修法，不適當學生、物品進到校園，老師卻沒有任何工具可以預防與輔導，現行搜查有問題學生物品時，需要有2位以上家長代表，但現在雙薪家庭沒有人力可以進行，教育部應該適度修正法規，不要造成校園安全漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法