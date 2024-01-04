新北市府丈量賴清德老家吃閉門羹？ 賴辦：未依法通知惡意操作

新北市政府財政局今天上午10點半派員到萬里老家丈量，但是現場賴家並無派人在場，致使市府財政局人員無法進入屋內測量，僅就室外的建物從正面量測到後方，約10分鐘後離去。（記者俞肇福攝）

2024/01/04 16:11

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測量賴清德萬里老家吃閉門羹 新北市府：只量測建物外觀後離去

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市政府財政局今（4日）上午派員赴民進黨總統候選人賴清德的萬里老家丈量，但賴家並無派人在場，無法進入屋內測量。對此，賴清德競總發言人郭雅慧回應，新北市府未依法通知、並惡意操作，呼籲身為新北市長的國民黨總統候選人侯友宜，別為了救選情而泯滅人性。

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關於新北市財政局宣稱「丈量賴清德萬里老家撲空」一事，郭雅慧表示，我們始終都全力配合新北依法辦理，對於新北市財政局明知道本案已經有代理人協助處理的情況下，卻不依法通知，而是藉突襲方式對媒體放話，謊稱賴家收到通知不配合，此惡意操作以誤導社會令人不恥，侯友宜選情再怎麼急、也不要泯滅人性。

郭雅慧說明，新北市於去年12月來函通知重新申請房屋稅籍，當事人已經委請專業人士於期限內完成送件申辦，新北市今日突襲派員丈量土地。

郭雅慧並強調，競總態度始終不變，一切會依法辦理、全力配合，也希望稅捐機關盡速核定，當事人會全力配合依法繳納，遺憾財政局在明知本案有代理人協助賴家處理的情形下，一方面沒有依法通知律師及代書，另一方面又對外聲稱、放話營造賴家收到通知而不配合的假象，選戰倒數關鍵時刻如此小動作令人遺憾。

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