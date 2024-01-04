侯友宜：蔡賴談九二共識都引用習近平 兩人是不是唱和中國？

侯友宜（中）說，每當蔡英文與賴清德談到「九二共識」，都是引用習近平的話，這兩人是不是唱和中國？（資料照）

2024/01/04 21:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜接受民視新聞「大選最前線」節目專訪，訪談內容今晚播出。侯友宜受訪表示，每當蔡英文總統與民進黨總統候選人賴清德談到「九二共識」，都是引用中國國家主席習近平的話，蔡、賴兩人是不是唱和中國？他還說，自己反對台獨與「一國兩制」，不像賴清德說出內心話否定、嘲笑自己國家，因為賴就是務實台獨工作者。

面對選戰頻頻出現抹紅，侯友宜表示，當年「千島湖案」他在中國拍桌罵中國公安，就是用生命守護台灣，父親也是為中華民國到中國大陸參加國共內戰，領有中華民國國民榮譽證，代表他家兩代守護台灣安全，怎麼可能出賣台灣，怎麼可能傾中！

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侯友宜也強調，當初兩岸簽署EFCA時，民進黨說台灣會「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，結果執政後並沒有停止ECFA，現在台灣現在對中國出口貿易依賴度還是35%，賴清德如果有本事就廢止ECFA。

侯友宜說，現在台灣無法跨進區域經濟貿易，不像當年馬政府與紐西蘭、新加坡簽訂FTA，蔡政府CPTPP、RCEP至今都還無法加入，就連FTA都簽不到，台灣經濟成長率更創下14年來新低。

有關習近平元旦談話提到統一必然，未來兩岸該如何溝通？侯友宜表示，除了按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例外，他反對台獨，反對一國兩制，堅守台灣民主制度，蔡英文、賴清德談到「九二共識」，都是引用習近平的話，難道蔡、賴不是跟中國唱和？而他會走台灣中間路線，與美國親近、與中國友善。

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