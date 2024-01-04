高市立委公辦政見第二天 民進黨打政績牌、國民黨也端牛肉

民進黨高雄第8選區立委候選人賴瑞隆，強打政績牌。（取自高雄市選會）

2024/01/04 15:42

首次上稿12:29

更新時間15:42（新增下午場）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第11屆高市立法委員選舉公辦電視政見發表會，今天進入第二天，上午第2選區、第8選區先登場，下午則是第1和第5選區，民進黨現任立委主打政績牌；國民黨挑戰者也祭出政策牛肉。

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上午首先登場的第2選區（岡山、路竹等8區），國民黨曹桓榮表示，指過去8年蔡政府的亂象罄竹難書，包括口罩、缺蛋、海線民眾飽受詐騙之苦等問題，6成以上選民要政黨輪替。

曹提出牛肉說，他選區的8個行政區，建設嚴重落後，需爭取更多中央資源，縮小城鄉差距，推動北高雄便捷交通網；並協助在地產業園區升級，及強化北高雄校園的軟硬體建設等。

爭取連任的民進黨現任立委邱志偉說，過去13年來，從民政局長到3屆立委，他努力解決地方問題，8區132里走透透，連續12次獲公督盟評鑑為優秀立委。

邱志偉強調，過去北高雄淹水嚴重，他爭取防水治水經費，整治阿公店溪、建滯洪池；捷運紅線也延伸到岡山、路竹；橋科加速闢建，期盼把北高雄變成半導體生產聚落。

第8選區（前鎮小港旗津）國民黨李明璇本身是新手媽媽，她期盼打造育兒環境 ，支持0到6歲國家養、孕婦滿6個月發5萬元津貼、公幼比例提高到4成等；經濟方面，她提出推動最低工資法，發展前鎮觀光業，並推動輕軌延伸到旗津。

李明璇強調，立委要勇敢站在人民那邊，而不是與黨站在一起，希望選民不分顏色、黨派，投下神聖一票。

民進黨現任立委賴瑞隆強打政績牌，指8年來為高雄爭取3千億經費，讓高雄持續建設發展，更是公督盟連續15會期評鑑為優秀立委，是立法院第一名；此外，最近重磅回歸的黃色小鴨，10年前就是他擔任新聞局長時先邀請來的，創造390萬觀光人次。

賴瑞隆提出高雄有三大重點，包括安全優先、產業優先、環境優先，他任內爭取捷運黃線1442億、國道7號1357億、高雄機場新航廈880億改建、前鎮漁港81億整建、亞灣區增設新創園區等。

司法改革黨的李政憲，則猛批「新潮流要倒，台灣才會好」 他進國會將掃除貪污；勞動黨的湛秀英提出兩岸一家親，推動兩岸和解，才有台海和平。

下午登場的第1選區（旗山、美濃、大社、大樹等14區），以無黨籍壓線參選的國民黨議員林義迪，細數他擔任公職以來的成績，表示將為農民發聲，推動大旗美產業園區，吸引年輕人回鄉；民眾黨曾尹儷強調，東高雄9區是高雄後花園，但缺乏便捷交通，應加強基礎建設，並爭取國家級觀光特區、增設區域醫院。

爭取連任的民進黨立委邱議瑩表示，12年來她努力為鄉親服務，這4年更為地方爭取512億經費，並在立院推動農民福利與權益，完成農業三保一金；未來將爭取20億補助，興建旗山醫院第二醫療大樓、推動捷運紫線不只到大社，還要延伸到旗山；人民最大黨的劉承智說，他是郭台銘的子弟兵，選舉主軸是「人民最大、人民當家」。

第5選區（三民區）國民黨黃柏霖指出，5年前他開始在高雄推動科丁教育，未來盼推廣到全台；針對中低收入戶，他推動「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，成為全台第一個實施的縣市，去年有5萬1千人保險。

爭取連任的民進黨立委李昆澤強調，他是公督盟評鑑連續22會期優秀立委，鐵路地下化通車，他協調綠園道無償撥用，目前捷運黃線已動工，他也爭取2千萬進行紫線可行性評估，並爭取3億元興建滯洪池等建設；未來他將推動高雄火車站周邊商圈形成大商圈、科工館打造為科學教育園區。

無黨籍楊椒喬是南漂的醫師，競選口號「高雄可以更好」，他有信心成為醫療專業立委；小民參政歐巴桑聯盟的張芳愉說，2023年台灣出生率是全球最低，應打造友善育兒環境，新增親職假等。

國民黨高雄第8選區立委候選人李明璇，端出婦幼政策牛肉。（取自高雄市選會）

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