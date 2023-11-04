做自己的主人！陳定南逝世17週年 1994省長選舉特展開幕

陳定南教育基金會「做自己的主人—1994省長選舉」特展。（記者蔡昀容攝）

2023/11/04 19:41

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕前法務部長陳定南逝世17週年，陳定南教育基金會規劃紀念特展「做自己的主人-1994省長選舉」，今（4）日舉辦開幕式。基金會董事長林光義、行政院副院長鄭文燦出席開幕。鄭文燦說，很多從政者都受陳定南影響；不只是政治啟蒙，還有人格特質和理想精神，讓人能勇往直前。

台灣1994年首次開放省長與直轄市長直接民選，這是民眾首次能以選票影響全台層級的治理，被視為1996年總統開放民選的前哨戰，對於台灣人的政治參與和民主深化有重要意義。

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陳定南當年代表民進黨競選省長，以「四百年來第一戰，要將台灣變青天」為競選標語，象徵台灣人對民主的追求；荷蘭人1624年登陸台灣起算，明年正好滿400年，基金會籌畫「做自己的主人-1994省長選舉」展覽，從陳定南參選的角度切入，分享當年省長選舉的歷史意義及台灣民主發展史。

林光義致詞說，1981年縣長選舉，因為長年來都是國民黨執政，黨外沒人敢挑戰，陳定南卻跳出來選；當選之後，陳定南拿著圖表、報表或簡報，積極向中央爭取經費，也因有備而來，拿的經費比別人多。

行政院副院長鄭文燦也出席開幕。他說，他20幾歲時，擔任陳定南省長選舉文宣團隊，有句口號是「要讓台灣的政治，跟冬山河一樣乾淨」，他在跟隨陳定南的那一年，明白宜蘭經驗為何會成為台灣政治改造典範，感受到陳定南如何追求完美、品質，那場選戰雖沒成功，卻四處掀起陳青天旋風，也替2000年政黨輪替打下基礎。

鄭文燦回憶，陳定南的嗜好是看百科全書，並送字典作為國中小畢業禮物，上頭僅標註「宜蘭縣政府贈」，不提自己的名字，完成的公共建設也不落款，自己選上桃園市長後，公共建設也沒落款。

鄭文燦說，陳定南在公共事務上，一絲不苟、公私分明、不喜特權、痛恨黑金，私下對人卻溫暖貼心，用心觀察每個小地方，至今他仍感念在心，陳定南是稀有動物，要在政壇如此保持初心很困難；從政者能在陳定南身上學到很多，不只是政治啟蒙，更重要的是人格特質和理想精神，讓人能勇往直前。

基金會說，每次選舉都是人民「做自己的主人」、實踐民主自由權利的重要時刻，誠摯邀請民眾來訪，共同回顧台灣的民主發展 ，一起學習做自己的主人。特展位於陳定南紀念園區，開放時間為上午9點到下午5點，每週一休館。

陳定南教育基金會「做自己的主人-1994省長選舉」特展4日舉辦開幕式，行政院副院長鄭文燦致詞。（記者蔡昀容攝）

陳定南教育基金會「做自己的主人—1994省長選舉」特展開幕式。（記者蔡昀容攝）

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