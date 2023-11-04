陳定南逝世17週年特展 林光義再批柯文哲「無知兼無恥」

陳定南教育基金會「做自己的主人-1994省長選舉」特展4日舉辦開幕式，基金會董事長林光義致詞。（記者蔡昀容攝）

2023/11/04 19:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕前法務部長陳定南逝世17週年，陳定南教育基金會規劃的紀念特展「做自己的主人-1994省長選舉」今（4）日舉辦開幕式。基金會董事長林光義再批柯文哲過去的拳頭說，「無知兼無恥」，能戰才能止戰，敢戰才有勝戰 ，若按柯文哲和國民黨的想法，將陷子孫於萬劫不復的境地。

1994年首次開放省長與直轄市長直接民選，對台灣人的政治參與和民主深化有重要意義。陳定南當年以「400年來第1戰，要將台灣變青天」口號競選省長，而自荷蘭人1624年登陸台灣起算，明年正好滿400年，基金會籌畫「做自己的主人-1994省長選舉」特展，從陳定南參選的角度切入，分享當年省長選舉的歷史意義及台灣民主發展史，展期1年，今天開幕。

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林光義曾經贈書給柯文哲，還簽名「寶劍贈英雄」，但柯文哲後來受訪談兩岸時曾稱，拳頭比人小，不應大小聲，林光義對此相當失望，2019年更公開批評柯文哲。林光義今天致詞時，再次重話批柯文哲「無知兼無恥」。

林光義致詞說，總統蔡英文當時回擊習五條，擲地有聲，貴為首都台北市長的柯文哲，竟酸言酸語稱，拳頭比人小，不應大小聲。他呼籲鄉親覺醒，不要像柯文哲、國民黨等人一樣，一直和共產黨呼應，還稱「票投民進黨，青年上戰場」，只有能戰才能止戰，只有敢戰才有勝戰，台灣只有兩個選擇，一個是獨立自主，大家跳出來保護自己的國家，第二個就是投降共產黨，被送往新疆勞改或丟台灣海峽，留島不留人。

林光義說，曾與友人聊天，友人談及台灣值得稱為政治家的人物，只有林義雄和陳定南，他則告訴他們，還有賴清德。2019年，賴清德與蔡英文黨內初選，結果出爐隔天，賴清德就來找他，隆重叮嚀，要全力支持蔡英文當選連任，否則「今日香港，明日台灣」，賴清德更以陳定南為政治啟蒙導師，其連任台南市長的票數，還高於陳定南競選連任的70％，林光義笑道，「清出於藍，更勝於南」，呼籲大家這次選舉，全力支持賴清德。

陳定南教育基金會「做自己的主人—1994省長選舉」特展。（記者蔡昀容攝）

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