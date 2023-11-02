陳定南逝世17週年紀念展 回顧「400年來第一戰」場景

陳定南逝世17週年首度舉辦紀念特展，回顧他1994年參選台灣省長的歷史場景。（陳定南基金會提供）

2023/11/02 19:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前法務部長陳定南逝世17週年，首度舉辦「做自己的主人」紀念特展，回顧他29年前參選台灣省長喊出的「400年來第一戰，要將台灣變青天」歷史場景，活動訂於4日下午2點開幕，帶領大家進一步認識台灣政壇的「陳青天」。

陳定南1943年出生在宜蘭縣三星鄉，當過2屆宜蘭縣長、4屆立委、5年法務部長，從政期間清正廉潔、嚴打賄選與黑金，被譽為「陳青天」，1994年代表民進黨參選省長，雖然不敵國民黨的宋楚瑜，仍拿下38.72％得票率，為民進黨日後取得中央執政權奠定基礎。

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陳定南不幸在2006年11月5日病逝，陳定南教育基金會在每年11月初舉辦紀念音樂會，今年改辦展覽，選定台灣史上唯一的省長選舉作為展出主軸，基金會執行長、陳定南長子陳仁杰說，他父親當年喊出的「400年來第一戰」，從荷蘭人登陸台灣的1624年起算，明年2024年剛好經歷400年。

主辦單位表示，1994年省長選舉，被視為總統民選前哨戰，陳定南喊出的「400年來第一戰」競選訴求，象徵台灣人對民主的追求，這次紀念特展從陳定南參選角度切入，邀請大家共同回顧台灣民主發展，透過選賢與能學習「做自己的主人」。

開幕式安排音樂表演、策展分享、導覽交流，展出陳定南參選省長時的照片、選舉文宣及影片，展期1年，陳定南紀念園區位在宜蘭縣三星鄉義洲路二段65巷52號。

陳定南「做自己的主人」紀念特展，訂於4日下午2點開幕。（陳定南基金會提供）

陳定南參選省長發行的紀念券。（陳定南基金會提供）

陳定南（左）參加省長選舉號次抽籤前，蘇貞昌為他加油打氣。（陳定南基金會提供）

陳定南參選省長以「400年來第一戰，要將台灣變青天」為競選訴求。（陳定南基金會提供）

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