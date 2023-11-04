朱立倫嘆「答應和變卦的都是柯文哲」 柯營幕僚相繼發文回嗆

朱立倫今日表示，民眾黨負責的、跟他談的、答應的、改變的都是柯文哲。（記者林哲遠攝）

2023/11/04 17:12

〔記者林哲遠／台北報導〕「藍白合」遲遲喬不攏，國民黨主席朱立倫今（4）日直言，民眾黨總統參選人柯文哲曾答應他所提出的「日本模式」，但後來柯文哲又變了，感嘆「答應、改變的都柯文哲」。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、發言人吳怡萱，民眾黨發言人楊寶楨、組織部宋雲飛相繼發文怒轟國民黨。

朱立倫今日表示，民眾黨負責的、跟他談的、答應的、改變的都是柯文哲，本來樂見結果卻被澆了一盆冷水，他也強調他談的對象是柯文哲，尊重民眾黨內的主戰派意見。對此，黃珊珊隨即透過臉書發文直言：「答應考慮和答應差很多吧！誰會在電話裡答應這麼重要的事？」

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民眾黨發言人楊寶楨也發文表示，「考慮」和「答應」不是同一件事。如果想急著扣對方「歷史罪人」的帽子可以直說，沒關係，也不用再勉強演下去。

楊寶楨強調，「我們已經表達十足誠意，雙方對比在誤差範圍內，柯P即便贏，也會禮讓、願意當副手，全力為政黨輪替努力。」面對百年大黨，成立才四年的小黨已經退讓這麼多，到底還希望民眾黨怎麼做呢？

同時間，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱也諷刺，對方說：「這兩個方案給你選！」「好，我考慮一下再回覆你。」對方卻當成「你答應了」。並感嘆：「答應考慮跟答應，差這麼多，有那麼難懂嗎？」

民眾黨組織部主任宋雲飛則酸，某候選人提名靠主席、演講靠保母、站台靠韓總、民調靠讓分。

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