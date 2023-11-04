不要「藍白拖」 藍營15縣市長連署支持朱立倫2方案籲民眾黨組隊

藍營15名地方執政首長發表連署，聲明堅定支持黨中央所提出的方案，期盼藍、白雙方儘快完成2024大選的組隊方式。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2023/11/04 10:23

〔記者施曉光／台北報導〕繼國民黨主席朱立倫前天向民眾黨主席柯文哲提出以日本或德國模式決定「藍白合」正、副總統參選人搭檔之後，藍營15名地方執政首長今天發表共同連署，聲明堅定支持黨中央所提出的方案，期盼藍、白雙方儘快完成2024大選的組隊方式。

在這份「全力堅定支持國民黨中央對於藍白合的具體方案」連署中，藍營15名縣市首長都親自簽署表示，他們每一位都「全力堅定支持朱立倫主席提出的兩個方案中，以二選一方式推動藍白合，也呼籲民眾黨盡快回應。不論是日本模式、還是德國模式，只要國民黨比贏，就侯柯配；民眾黨比贏，就柯侯配，侯柯綁在一起，一起完成政黨輪替。」

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藍營縣市長們還說，朱立倫提出藍白合的新方案中，侯柯配或柯侯配的對比式民調佔 50%，另外50%有2種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞無記名投票的方式，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例，「兩個方案都是參考民主先進國家，也有學理依據，同時也可以減少民眾黨所主張全民調的方式會有嚴重偏差的問題。」

這些藍營縣市長們還強調，大選組隊方式應該要儘快定案，他們「已經全面啟動就戰鬥位置，大家會堅定地走自己的路。希望在下架民進黨的選戰中，柯主席有決定時，隨時加入我們一起同行。」

參與連署的15名藍營縣市首長中，包含4名直轄市長與11名縣市長，除國民黨總統參選人也是新北市侯友宜市長之外，有台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴以及連江縣長王忠銘。

國民黨表示，不論日本或德國模式都符合柯文哲最在意的「科學」與「民意」的實質內涵，都是以媒體與政黨民調中最常使用的對比式民調為主，不管哪一種都是「公開透明」、「公平公正」、「國際常用」、與「簡單快速」，其中德國式因為全採用民意調查方式，因此也有學者稱之為「準全民調」。

國民黨並強調，超過6成以上台灣民眾期望政黨輪替，藍白合是要共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，是要更進一步深化民主，因此該黨以最大的誠心、耐心與同理心推動藍白合，並避免「全民調」所產生可能遭對手陣營操弄，或學理無法分辨差異的誤差值問題。

國民黨指出，民進黨執政7年多來，貪腐弊案層出不窮，例如風力發電被爆出採購價格高於市場，台南學甲光電爐渣補貼一魚三吃，疫情期間發口罩財、疫苗財、快篩財，還有8400億前瞻建設債留曾孫，巴西蛋進口商超思及過期爭議等，種種缺失可以說是罄竹難書，明年選舉不只攸關2300萬人的未來，更關係國際區域的未來是否能和平穩定的發展，呼籲民眾黨一起以台灣蒼生為念，為了下一代，一起組隊更進一步深化民主。

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