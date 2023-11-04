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陳時中酸藍白曾稱別政治分贓 卻赤裸演出密室會談

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（中）、民進黨台北市黨部主委張茂楠（左三）4日在第19屆第2次市黨代表大會暨立委參選人造勢大會上，帶領立委參選人謝佩芬（左二）、高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（右三）、王閔生（左一）等人高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（中）、民進黨台北市黨部主委張茂楠（左三）4日在第19屆第2次市黨代表大會暨立委參選人造勢大會上，帶領立委參選人謝佩芬（左二）、高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（右三）、王閔生（左一）等人高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

2023/11/04 16:52

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市黨部舉辦市黨部代表大會及造勢大會，邀請台北市立委參選人到場參加，總統參選人賴清德台北市競選總部主委陳時中致詞時強調，這次選舉是台灣本土政權之戰，如今對手整天提「藍白合」，但過去他們都提到不要政治分贓，卻赤裸裸的在媒體前演出密室會談，對於心口不一的政黨不可信任，呼籲大家唾棄政治分贓，相較於民進黨，總統參選人賴清德將承接總統蔡英文的四個堅持、確保台灣主權方向，準備帶領台灣走向繁榮。

陳時中今晚將出席高嘉瑜競選總部成立活動

民進黨台北市黨部主委張茂楠及台北市立委參選人包含高嘉瑜、吳沛憶、王閔生、許淑華、謝佩芬皆到場參與活動，陳時中於會前受訪，被問到遭質疑沒有真心幫高嘉瑜，他表示對8位立委參選人都同等看待，希望都能當選讓國會過半，至於選舉起起伏伏，還有70幾天可以努力，他今晚將去高嘉瑜競選總部成立活動。

針對內湖、南港區的立委選舉，泛綠面臨基進黨北市部主委吳欣岱投入而分裂，吳說自己才是本土派，陳時中表示，綠營沒有所謂的分裂，一向尊重大家的選擇。

陳時中致詞表示，若立委未過半，施政將非常困難，如前總統陳水扁於任職期間，立院沒過半導致政策延宕，國家內部處於對抗的狀態，無法進步，立委過半才能順利推動政策，民進黨在台北市提名8人，一定要讓他們全部當選，提名的人也都是非常優秀的人才，民進黨對於選舉有整體戰略。

陳時中強調，「朋友歸朋友，選票歸選票」，每票都要投給黨籍參選人，自己上次參選選輸，希望這次能有戴罪立功的機會，讓民進黨台北市立委8席全上。

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（左）4日出席市黨部第19屆第2次市黨代表大會暨立委參選人造勢大會，立委參選人高嘉瑜（右）到場拜票之餘，也向陳時中請託要求整合泛綠力量來贏得該選區勝選。（記者廖振輝攝）

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（左）4日出席市黨部第19屆第2次市黨代表大會暨立委參選人造勢大會，立委參選人高嘉瑜（右）到場拜票之餘，也向陳時中請託要求整合泛綠力量來贏得該選區勝選。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市黨部舉辦市黨部代表大會及造勢大會，邀請台北市立委參選人到場參加。（記者楊心慧攝）

民進黨台北市黨部舉辦市黨部代表大會及造勢大會，邀請台北市立委參選人到場參加。（記者楊心慧攝）

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