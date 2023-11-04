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嘉縣立委蔡易餘義竹後援會成立 林右昌到場相挺

嘉義縣立委蔡易餘成立義竹後援會。（記者林宜樟攝）

嘉義縣立委蔡易餘成立義竹後援會。（記者林宜樟攝）

2023/11/04 16:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘今天舉辦總統賴清德、立委蔡易餘義竹鄉聯合後援會成立大會，內政部長林右昌到場相挺，強調將會全力支持蔡易餘提出的海區社會住宅，嘉義的建設都算林右昌一份。

義竹鄉後援會由義竹鄉代表會主席黃金獅擔任會長，縣議員翁聰賢擔任總幹事，團隊幹部囊括議員、代表、村長數十人；內政部長林右昌、立委莊瑞雄、名嘴王瑞德、義竹出身前立委郭玟成到場助講，民進黨嘉義縣黨部主任委員陳川崎為蔡易餘披彩帶，嘉義縣長翁章梁授戰旗給後援會長黃金獅，吸引千人熱情鄉親到場搖旗高喊「當選」，場面氣氛熱絡。

林右昌表示，8年來蔡易餘獲得鄉親支持，感謝大家對他的栽培與肯定，蔡易餘與翁章梁一起替嘉義爭取許多預算，讓嘉義、義竹持續在進步，而易餘爭取許多預算，如蔡易餘推動的海區社會住宅，嘉義建設都算林右昌一份。

蔡易餘表示，他後援會成立第一站從義竹後援會開始，經過823水災後，他跟縣長翁章梁一起爭取經費整理新庄滯洪池、溪墘滯洪池、下五間厝排水、埤子頭排水、過路子排水及新店抽水站的整治。義竹不管是河川地地目問題、遇到颱風農作物災損補助、義竹玉米未來如何發展等問題，他都會跟翁縣長討論，讓義竹能更發展。

翁章梁表示，蔡易餘很認真，要拚連任第三屆，希望義竹人相挺蔡易餘，要拿70％以上的選票。

內政部長林右昌（左）力挺蔡易餘（右）。（記者林宜樟攝）

內政部長林右昌（左）力挺蔡易餘（右）。（記者林宜樟攝）

名嘴王瑞德力挺蔡易餘。（記者林宜樟攝）

名嘴王瑞德力挺蔡易餘。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左3）率領後援會幹部力挺蔡易餘（右3）。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左3）率領後援會幹部力挺蔡易餘（右3）。（記者林宜樟攝）

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