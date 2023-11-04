陳冠廷嘉縣溪口後援會成立 日籍妻子首度亮相

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷（左）與日本妻子猿田千里（右）。（記者林宜樟攝）

2023/11/04 15:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天舉辦總統賴清德、立委陳冠廷溪口鄉聯合後援會成立大會，這是他成立的第一個後援會，過往未在外界曝光的日本籍妻子「猿田千里」上台公開亮相，表達對另一半的支持，也展現陳冠廷愛妻、愛家庭的形象。

陳冠廷今天舉辦溪口鄉後援會成立大會，由溪口鄉長孫維聰擔任會長，溪口鄉農會總幹事劉純婷擔任總幹事，團隊幹部有議員、代表、村長數十人；內政部長林右昌、立委莊瑞雄、出身溪口鄉的名嘴王瑞德、嘉義縣長翁章梁到場助講，民進黨嘉義縣黨部主任委員陳川崎為陳冠廷披彩帶，並由嘉義縣議會議長張明達授戰旗給後援會長孫維聰，吸引眾多熱情鄉親到場搖旗高喊「當選」，還有鄉親高舉「拒絕紅色權貴」、「拒絕政協爸」等標語。

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林右昌表示全力支持陳冠廷，當場允諾陳冠廷未來的政見，「都算我右昌一份」，期望年輕、高學歷、認真勤跑的陳冠廷高票當選。莊瑞雄表示，陳冠廷已經開超過200場客廳會，面對面的聽取基層心聲，最了解地方所需，年輕認真，呼籲鄉親支持。

王瑞德說，他的父母親都是溪口鄉人，他的妻子也是嘉義民雄人，他一直以出身溪口鄉為榮，溪口鄉人重義氣，不喜歡立場搖擺的人，更不喜歡到酒店左擁右抱，視老婆如無物的人，希望溪口鄉親大團結，選出對的人。

翁章梁表示，溪口鄉的競選團隊實力超強，歷來選舉的得票率都是全縣18鄉鎮第1名，希望鄉親能開始動員拉票，讓這次得票率成為全國第一，讓全國都看見溪口。

陳冠廷說，他選擇和鄉親站在一起，過去他做蔡英文總統特助，現在做行政院陳建仁院長的政務顧問，幫嘉義鄉親爭取建設和福利，今年4月他跟陳建仁院長爭取老農年金提升，更和蔡易餘、王美惠組成嘉義連線，爭取國民年金提升，現在大家反映公糧價格應該要與時並進，因應物價，他也會為大家極力來爭取，為大家顧好農業的本。

陳冠廷指出，未來如果有機會為大家服務，到立法院質詢的第一件事就是要爭取取消灌區和非灌區的限制，讓農用水需得議題被重視，同時也要應用農業部食農教育基金預算，幫老人食堂每月每據點補助3000元加菜金，培育在地青農地產地銷，創造農業發展正向循環。

陳冠廷也提到要積極爭取台積電來嘉義發展，讓嘉義產業的發展邁向新的里程，讓嘉義成為台灣的領頭羊。他強調，選舉要選未來的世代，要選負責任，提出政策又能實現的人，讓年輕的世代顧嘉義、顧台灣，他有自信可以帶領嘉義，邁向更好的未來。

陳冠廷（右）偕同妻子猿田千里（左）請鄉親支持。（記者林宜樟攝）

民眾拿著看板呼籲本土大團結。（記者林宜樟攝）

內政部長林右昌（右）挺陳冠廷。（記者林宜樟攝）

溪口鄉出身的名嘴王瑞德（右）力挺陳冠廷。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁率溪口鄉後援會幹部力挺陳冠廷。（記者林宜樟攝）

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