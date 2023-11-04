為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

基進「投馬文君幫助中國侵略台灣」看板上架 馬陣營：不回應

台灣基進黨在草屯市區懸掛大型看板，強調「投給馬文君的每一票，都在幫助中國侵略台灣」，馬文君對此不回應。（記者陳鳳麗攝）

台灣基進黨在草屯市區懸掛大型看板，強調「投給馬文君的每一票，都在幫助中國侵略台灣」，馬文君對此不回應。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/04 12:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣基進在南投草屯市區懸掛看板，內容是「投給馬文君的每一票，都在幫助中國侵略台灣」，創黨主席陳奕齊和不分區立委參選人楊佩樺等人到場，現場演出「中國懸崖基進勒馬」行動劇，楊佩樺指出，馬文君擋潛艦預算、涉洩密前，已與中國統戰單位交往密切，請大家拒投馬文君。馬文君陣營對此則不予回應，表示以免被有心人士拿來作文章。

楊佩樺表示，不久前有先到馬文君草屯服務處外掛布條，可能很多民眾沒有看到，今天到草屯鎮博愛路、仁愛街口，掛上大型的看板「投給馬文君的每一張票，都在幫助中國侵略台灣」，看板是支持的前輩所贊助，希望能夠提醒南投縣民用選票下架馬文君，用選票為來幫大家守護台灣。

楊佩樺指出，馬文君阻擋潛艦國造及軍事預算前，其實已經跟中國統戰單位交往密切，多次受中共四川省台辦邀請，協助動員、組織台灣師生赴中參與免費夏令營，甚至也曾親身參與活動開幕，每次活動也都被中共官媒大肆報導宣傳。

他們已對馬文君提告違反國安法第2條，這次大家有感受到中國介選的痕跡，卻已經由麻痺感取代了亡國感。面對這個麻痺感取代亡國感的現狀，希望能有更多支持者提供或贊助看板，一起提醒台灣社會必須阻絕中共代理人進入立法院。

陳奕齊和楊佩樺也說，台灣國會議員的特殊身份與權力賦予，理論上必須具備比一般人民更為嚴格的忠誠要求與安全考核，但目前台灣對立委的忠誠要求跟安全考核似乎嚴重不足，未來基進進入國會，會提案要求學習美國安全層級的考核規範，避免各黨派立委因為各種把柄或者緣由，淪為中共安插在國會的紅色木馬。

對於基進黨在草屯市區重要路口懸掛大型看板一事，馬文君陣營表示，將不再回應相關問題，以免被有心人士拿來作文章。

基進黨創黨主席陳奕齊（左1）、楊佩樺（右1）等人演出「基進勒馬」行動劇。（記者陳鳳麗攝）

基進黨創黨主席陳奕齊（左1）、楊佩樺（右1）等人演出「基進勒馬」行動劇。（記者陳鳳麗攝）

基進黨國際部專員康駿銘（左起）、創黨黨主席陳奕齊、不分區立委參選人楊佩樺提醒大家，票投馬文君就是幫助中國侵略台灣。（記者陳鳳麗攝）

基進黨國際部專員康駿銘（左起）、創黨黨主席陳奕齊、不分區立委參選人楊佩樺提醒大家，票投馬文君就是幫助中國侵略台灣。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批馬文君擋潛艦！賴清德：換蔡銘軒當立委 共同守護台灣安全
2023/11/03 23:12

批馬文君擋潛艦！賴清德：換蔡銘軒當立委 共同守護台灣安全
郭璽預告不排除到馬文君「廟口開講」現場 拆穿趙少康假面具
2023/11/02 14:24

郭璽預告不排除到馬文君「廟口開講」現場 拆穿趙少康假面具

大同3C黃金酬賓月 驚喜價再賺回饋
趙天麟不倫戀洩密立委撿到槍 楊佩樺：馬文君要跑了
2023/10/24 19:44

趙天麟不倫戀洩密立委撿到槍 楊佩樺：馬文君要跑了
傳黃國昌、陳昭姿列民眾黨不分區安全名單
2023/10/16 05:30

傳黃國昌、陳昭姿列民眾黨不分區安全名單
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播