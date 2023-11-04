基進「投馬文君幫助中國侵略台灣」看板上架 馬陣營：不回應

台灣基進黨在草屯市區懸掛大型看板，強調「投給馬文君的每一票，都在幫助中國侵略台灣」，馬文君對此不回應。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/04 12:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣基進在南投草屯市區懸掛看板，內容是「投給馬文君的每一票，都在幫助中國侵略台灣」，創黨主席陳奕齊和不分區立委參選人楊佩樺等人到場，現場演出「中國懸崖基進勒馬」行動劇，楊佩樺指出，馬文君擋潛艦預算、涉洩密前，已與中國統戰單位交往密切，請大家拒投馬文君。馬文君陣營對此則不予回應，表示以免被有心人士拿來作文章。

楊佩樺表示，不久前有先到馬文君草屯服務處外掛布條，可能很多民眾沒有看到，今天到草屯鎮博愛路、仁愛街口，掛上大型的看板「投給馬文君的每一張票，都在幫助中國侵略台灣」，看板是支持的前輩所贊助，希望能夠提醒南投縣民用選票下架馬文君，用選票為來幫大家守護台灣。

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楊佩樺指出，馬文君阻擋潛艦國造及軍事預算前，其實已經跟中國統戰單位交往密切，多次受中共四川省台辦邀請，協助動員、組織台灣師生赴中參與免費夏令營，甚至也曾親身參與活動開幕，每次活動也都被中共官媒大肆報導宣傳。

他們已對馬文君提告違反國安法第2條，這次大家有感受到中國介選的痕跡，卻已經由麻痺感取代了亡國感。面對這個麻痺感取代亡國感的現狀，希望能有更多支持者提供或贊助看板，一起提醒台灣社會必須阻絕中共代理人進入立法院。

陳奕齊和楊佩樺也說，台灣國會議員的特殊身份與權力賦予，理論上必須具備比一般人民更為嚴格的忠誠要求與安全考核，但目前台灣對立委的忠誠要求跟安全考核似乎嚴重不足，未來基進進入國會，會提案要求學習美國安全層級的考核規範，避免各黨派立委因為各種把柄或者緣由，淪為中共安插在國會的紅色木馬。

對於基進黨在草屯市區重要路口懸掛大型看板一事，馬文君陣營表示，將不再回應相關問題，以免被有心人士拿來作文章。

基進黨創黨主席陳奕齊（左1）、楊佩樺（右1）等人演出「基進勒馬」行動劇。（記者陳鳳麗攝）

基進黨國際部專員康駿銘（左起）、創黨黨主席陳奕齊、不分區立委參選人楊佩樺提醒大家，票投馬文君就是幫助中國侵略台灣。（記者陳鳳麗攝）

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