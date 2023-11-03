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批馬文君擋潛艦！賴清德：換蔡銘軒當立委 共同守護台灣安全

民進黨總統參選人賴清德（左）在埔里為立委參選人蔡銘軒輔選，批馬文君一再阻擋潛艦國造，不如由蔡銘軒來當立委，共同守護台灣。（記者佟振國攝）

民進黨總統參選人賴清德（左）在埔里為立委參選人蔡銘軒輔選，批馬文君一再阻擋潛艦國造，不如由蔡銘軒來當立委，共同守護台灣。（記者佟振國攝）

2023/11/03 23:12

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨總統參選人賴清德今晚與南投縣第1選區立委參選人蔡銘軒成立埔里聯合競選總部，他說，若能當選總統，首先絕對守護台灣安全，維持台海穩定與印太和平，和平是他擔任總統的使命。馬文君一再阻擋潛艦國造，不如換一個立委，由蔡銘軒來擔任，共同守護台灣。

賴清德說，民進黨過去為民主打拚，未來則要為和平奮鬥，但方式絕不是委屈求全，也不是妥協，更不是投降，灣絕不接受中國提出「一個中國」甚至是「一國兩制」政策，若擔任總統絕對守護台灣主權與安全，且與民主陣營站在一起，避免戰爭發生，維護和平。

賴清德也強調要持續發展經濟產業，照顧中小企業與各縣市產業，積極推動地方創生計畫，讓年輕人回到故鄉創業發展，就近照顧家中長輩，未來也要推動長照3.0照顧長輩，明年起高中職全面免學費，政府也會補助弱勢家庭子女就讀大學學費。

賴清德為立委參選人蔡銘軒拉票，批評國民黨對手馬文君擔任4屆立委都待在外交國防委員會，為何不去財政、經濟、內政、衛環等對南投偏鄉有幫助的委員會，反去自己專業無關的外交國防，面對中國武力威脅，應不分黨派、朝野支持提升國防力量，馬文君卻一再阻擋，批評潛艦是鐵棺材，甚至將國防機密洩露給第3國，造成潛艦國造的困難，這種反對提升國防力量與國防自主的行為實在不應該，這次立委選舉不如換一個立委，由蔡銘軒來擔任立委，共同守護台灣。

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