力挺黃曙光！許淑華：不能為選舉惡毒抹黑國軍及台灣人的努力

台北市議員許淑華發文力挺黃曙光。（取自許淑華臉書）

2023/11/03 22:49

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯本月1日陪同媒體人吳子嘉、張禹宣共同告發潛艦國造召集人黃曙光，並指控黃利用職務之便，涉犯洩漏國防秘密及貪污弊案；台北市議員許淑華表示，對國家的認同、對守護民主自由信念、對國軍榮耀的捍衛，應永遠超越黨派，而不是當一個只為選舉，把國軍與台灣人民的努力，都用惡毒的抹黑抹得一文不值的無賴。

許淑華指出，潛艦是台灣防衛共軍進犯的關鍵戰力之一，對嚇阻共軍有絕佳效果，過去十幾年，受國內外政治干擾，台灣遲遲無法外購潛艦或取得製造潛艦的關鍵技術，20年都推不動的潛艦國造，直到總統蔡英文上任後，由前海軍司令、參謀總長黃曙光擔任總統府潛艦專案小組召集人後，才進展到如今第一艘原型艦─海鯤號。

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許淑華表示，全球只有10個國家能夠自主建造潛艦，台灣現階段如戰鬥系統、數位式聲納系統、魚雷發射管以及技術性高的電瓶皆必須仰賴外購，能夠對抗中共阻擾，並在國際政治環境下，突圍取得紅區設備的輸出，中間折衝的辛酸血淚、尋求各國國際現實冷暖，黃曙光只能默默承受。

許淑華反問，國民黨總統參選人侯友宜在93軍人節當天，告訴大家「軍人保衛國家人民，我們要作為軍人後盾」，卻放任國民黨立委候選人，對台灣國防取得重大進展、關鍵技術的有功軍人，發揮保衛國家的軍人天職的關鍵人物，以法律、爆料、潑糞抹黑等手段不停騷擾，難道就是國民黨做軍人後盾的方式？

許淑華批評，如今有人為了選舉，將其操弄為政治操作潑糞抹黑的素材，國民黨立委候選人透過法律手段，騷擾黃曙光等幫助台灣潛艦國造的關鍵人物，反而凸顯黃等人確實協助台灣取得潛艦的關鍵技術，她鄭重呼籲切莫因一時的選舉鬥爭，讓投機政客用潑糞與髒水，葬送中華民國國軍的榮耀。

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